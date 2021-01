FC Twente ‘tikkeltje teleurgesteld’ na keuze transferdoelwit voor FC Utrecht

Dinsdag, 12 januari 2021 om 11:32 • Laatste update: 11:42

FC Twente hoopte zich deze transferperiode te versterken met Udinese-verdediger Hidde ter Avest. De rechtsback had zichzelf immers aangeboden bij zijn oude club, maar hij lijkt inmiddels hard op weg naar FC Utrecht. “Dat is zijn goed recht natuurlijk, maar we zijn wel een tikkeltje teleurgesteld”, laat technisch directeur Jan Streuer weten in TC Tubantia.

“Vooral ook, omdat de speler zichzelf heeft aangeboden bij ons”, vervolgt Streuer over Ter Avest, die Enschede in 2018 transfervrij verliet voor een Italiaans avontuur bij Udinese. “Wij wisten op dat moment nog niet eens dat hij weg wilde en kon bij Udinese. Dus we hadden we het gevoel dat hij ook echt naar Twente wilde.” Diverse Italiaanse en Nederlandse media meldden maandag dat Ter Avest hard op weg is naar Utrecht.

Twente heeft voor dit seizoen met Tyronne Ebuehi al de beschikking over een rechtsback waar men tevreden over is. Hij wordt gehuurd van Benfica, maar een definitieve overname in de zomer zou in financieel opzicht een brug te ver zijn. Ter Avest had per direct kunnen aansluiten bij de selectie van trainer Ron Jans. “Kijk, Tyronne zet je niet op de bank. Hij doet het geweldig", zegt Streuer. “Dus we hadden met elkaar een half seizoen moeten overbruggen, maar ik denk dat Ter Avest ook op andere posities uit de voeten had gekund.”

Streuer begrijpt wel waarom Ter Avest kiest voor een contract bij FC Utrecht. “Blijkbaar heeft hij nu gekozen voor een club waar hij direct kan spelen en meer kan verdienen. Financieel kunnen wij nou eenmaal niet tegen Utrecht op. Dit is jammer voor ons, maar we vinden echt wel een andere rechtsback, al willen we natuurlijk het liefst met Tyronne verder”, sluit hij af.