BILD: Zirkzee kan transfer vergeten na rood voor keiharde overtreding

Dinsdag, 12 januari 2021

Joshua Zirkzee heeft zichzelf in een lastig parket gebracht met zijn rode kaart van afgelopen weekeinde. BILD pakt dinsdag uit met het nieuws dat Eintracht Frankfurt niet langer interesse heeft in een huurdeal voor de aanvaller van Bayern München. De Bundesliga-club voelt niets voor de komst van een speler die vanwege de schorsing van drie wedstrijden niet direct inzetbaar is.

Volgens BILD zou een huurperiode zonder optie tot koop met het oog op de rode kaart van de spits 'een zeer risicovolle onderneming zijn' voor Frankfurt. Trainer Adi Hütter geeft tegenwoordig bovengenoemde Duitse krant in ieder geval een duidelijk signaal af. "De schorsing van Zirkzee is zeker iets wat we meenemen." Volgens Hütter was de komst van de Nederlander sowieso nog geen uitgemaakte zaak. "Er zijn drie partijen nodig om tot een definitief akkoord te komen. Zolang niet iedereen meedenkt, zal het nog even duren." Frankfurt zoekt een vervanger van de onlangs naar Club Brugge vertrokken Bas Dost.

Zirkzee werd naast Frankfurt onlangs ook genoemd als mogelijke winteraanwinst van Heracles Almelo. "Het gaat heel lastig worden en Heracles staat niet vooraan in de rij van gegadigden", zo benadrukte technisch directeur Tim Gilissen vorige week dinsdag in gesprek met TC Tubantia. Zirkzee komt voorlopig niet in aanmerking voor speeltijd in de hoofdmacht van Bayern en de schorsing van drie duels maakt zijn situatie bij de Champions League-winnaar van vorig jaar er niet beter op.

Voor Zirkzee ging het afgelopen zaterdag helemaal mis in de 27ste minuut van het duel tussen de beloften van Bayern en stadgenoot 1860 München. De aanvaller raakte Marco Hiller vol in het gezicht. De Duitse voetbalbond heeft hem voor drie wedstrijden uitgesloten en de schorsing geldt voor de 3. Bundesliga én de Bundesliga. Zirkzee kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en tikte het leer iets te ver voor zich uit toen hij zich door de defensie had gewurmd. Hiller kon de bal tijdig oppakken, maar Zirkzee stak zijn voet uit en raakte de sluitpost in zijn gezicht. Dat Hiller hevig bloedde en verzorgd moest worden, vergrootte de woede bij de spelers van 1860 München.

Zirkzee had zichtbaar spijt van het moment en bleef op het veld om Hiller zijn excuses aan te bieden. Scheidsrechter Martin Petersen kon niet anders dan Zirkzee een rode kaart tonen. De doelman kon niet veel later het duel hervatten. De rode kaart was een nieuw dieptepunt voor Zirkzee, die onlangs door hoofdtrainer Hansi Flick vanwege zijn houding werd teruggezet naar het beloftenteam.