AS: Real Madrid zet alles in het werk voor ‘la Operación Mbappé’

Kylian Mbappé moet de volgende topaankoop worden van Real Madrid, zo onthult AS dinsdag. De Spaanse topclub hoopt de aanvaller van Paris Saint-Germain na afloop van dit seizoen over te kunnen nemen. De verbintenis van Mbappé loopt nog anderhalf jaar door en het lijkt onwaarschijnlijk dat PSG hem gratis de deur uit wil laten lopen. Het is derhalve aannemelijk dat de Franse sterspeler aankomende zomer van club wisselt.

Volgens bovengenoemde Spaanse krant, die rept over la Operación Mbappé, is er ruimte bij Real in financieel opzicht, ondanks het feit dat de coronacrisi ook van invloed is op het beleid in Madrid. AS denkt dat Real bereid is om maximaal 150 miljoen euro uit te geven aan Mbappé. Het jaarsalaris van naar verluidt 21 miljoen euro zou ook geen probleem zijn voor de Koninklijke. Eerder werd ook Erling Braut Haaland al in verband gebracht met Real, maar het lijkt er nu op dat Mbappé bovenaan het lijstje staat van trainer Zinédine Zidane.

Real wil ver gaan voor Mbappé en is in dat kader bereid om enkele peperdure spelers aankomende zomer van de hand te doen. De aan Tottenham Hotspur verhuurde Gareth Bale, Isco, Dani Ceballos, Luka Jovic en Marcelo zouden door Zidane al op de transferlijst zijn geplaatst. Met de verkoop van het vijftal hoopt de leiding van Real tussen de 100 en 150 miljoen euro over te houden. Het laten gaan van dure spelers levert de grootmacht uit Madrid daarnaast ook weer ruimte op in de salarishuishouding.

Vanwege de coronacrisis heeft Real het salarisplafond bereikt dat door de Spaanse voetbalbond is geïntroduceerd. Maximaal zeventig procent van de inkomsten kan door clubs worden gebruikt voor salarissen. De verwachting is echter dat het percentage komende seizoen lager komt te liggen. Real zou richting de 222 miljoen euro kunnen neerleggen voor Mbappé, het recordbedrag dat PSG in 2017 betaalde voor Neymar. Ook de afschrijving bij een vijfjarige verbintenis, ruim veertig miljoen euro per jaar, valt binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden van Real.

AS denkt daarnaast dat voorzitter Florentino Pérez gebruik wil maken van zijn goede band met Nasser Al-Khelaïfi, de vermogende eigenaar van PSG, om zo de deal omtrent Mbappé rond te maken. Het lijkt sowieso uitgesloten dat de 39-voudig international van Frankrijk een nieuw contract ondertekent in Parijs. Ook de komst van Maurico Pochettino zorgt er waarschijnlijk niet voor dat de pas 22-jarige Mbappé zijn verblijf bij de verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen verlengt.