Fitste en sterkste spelers uit Eredivisie moeten naar FC Groningen

Dinsdag, 12 januari 2021 om 09:14 • Laatste update: 09:47

FC Groningen presenteert dinsdag het nieuwe beleidsplan van de club voor de periode 2020-2025. De toekomstplannen van de club staan beschreven in het document ‘Samen naar de Grote Markt’. In dit beleidsplan beschrijft FC Groningen hoe het de komende jaren richting wil geven aan de overtuiging dat ‘iedereen groeit in Groningen’.

In het beleidsplan ‘Samen naar de Grote Markt’ schetst FC Groningen hoe het de komende jaren in alle opzichten wil groeien en door groter te worden Europees voetbal wil realiseren. “De Trots van het Noorden wil nieuwe voetbalherinneringen creëren voor haar supporters. Hiervoor is het van belang aansluiting te krijgen met de subtop van het Nederlands betaald voetbal. Op dit moment is de realiteit namelijk dat de Trots van het Noorden een voetbalbudget heeft dat past bij de middenmoot van de Eredivisie.”

FC Groningen gaf de afgelopen seizoenen circa 4,5 miljoen euro uit aan spelerssalarissen. “Om deze positie te verbeteren en de club verder te laten groeien, is een koerswijziging noodzakelijk”, zo valt dinsdag op de clubsite te lezen. Dit wil FC Groningen in een periode van vijf jaar realiseren aan de hand van een opgesteld beleidsplan, waarmee vorig jaar al een begin is gemaakt. Vanwege de coronapandemie heeft de externe lancering van het beleidsplan ‘Samen naar de Grote Markt’ vertraging opgelopen. Intern zijn vanaf medio 2020 al de eerste stappen gezet in de overtuiging en belofte.

“In ‘Samen naar de Grote Markt’ wordt richting gegeven aan de koers die we hebben ingezet. Het doel: binnen vijf jaar met Stad en Ommeland op de Grote Markt staan, het hart van provincie en stad, waar sportieve successen van FC Groningen samen worden gevierd”, vertelt algemeen directeur Wouter Gudde via de officiële kanalen over het beleidsplan. “De weg die we hiervoor bewandelen, kent vier pijlers en een meer interne doelstelling die het optimaliseren en financieel sterker maken van de organisatie betreft door voornamelijk effectiever en efficiënter te werken.”

?? SAMEN NAAR DE GROTE MARKT. ?? Vandaag presenteren we het nieuwe beleidsplan voor de periode '20-'25. Nu al te lezen op de website en vanavond bespreken we het plan live op ons YouTube-kanaal om 19:30 uur. ?? https://t.co/kkY75moH84#samennaardegrotemarkt#trotsvanhetnoorden — FC Groningen (@fcgroningen) January 12, 2021

De vier pijlers die vooral voor supporter en sponsors heel zichtbaar moeten worden, zijn: ‘sportief’, ‘maatschappelijk’, ‘economisch’ en ‘evenementen’. “In het boekwerk geven wij per pijler aan welke richting wij als club met elkaar op willen. Het is dus niet een tot in detail uitgewerkt proces wat wordt beschreven. We hebben het bewust over ‘samen’, want laat één ding duidelijk zijn: het succes van het slagen van het plan hangt voor een groot deel ook af van de ondersteuning die wij erbij krijgen van alles en iedereen in stad en provincie. Het beleidsplan helpt ons om alle keuzes en beslissingen die we moeten maken voor de korte en lange termijn te toetsen aan onze doelstellingen. Door deze positionering hebben wij de overtuiging dat mensen en organisaties om ons heen dit plan willen omarmen.”

Sportief: de Europese droom

FC Groningen spreekt niet over een speelwijze, maar over een strijdwijze. Die staat voor dynamiek, tempo, agressiviteit en beweging. Om deze speelwijze onderscheidend te maken, ontwikkelt FC Groningen de fitste en sterkste spelers van Nederland. En dat vraagt om optimale faciliteiten en specifieke begeleiding onder leiding van specialisten. Het doel? Europees voetbal! Daarbij zal (regionale) talentontwikkeling een grote rol spelen, met minimaal vier spelers uit de eigen Opleiding in de eerste selectie van 22 spelers, waarbij de club gelooft in een mix van ervaring, kwaliteit, talent en transferwaarde.

Maatschappelijk: iedereen in beweging

Bewegingsarmoede is een serieus probleem en prominent aanwezig in het verzorgingsgebied van FC Groningen. Daarom heeft de Trots van het Noorden een missie bepaald: geen bewegingsarmoede in de regio! Hiervoor gaat FC Groningen voetbal aanbieden op scholen, in de wijken en bij de amateurverenigingen. Voor jong en oud, voor jongens en meisjes. Bewegingsarmoede in het verzorgingsgebied kan FC Groningen niet binnen vijf jaar en evenmin alleen oplossen. De club heeft hiervoor partners nodig. Andere topsportclubs, bedrijven, sportverenigingen, overheidsinstanties en andere organisaties die hierin kunnen bijdragen.

Economisch: grootste en best verbindende platform

Groeien begint bij FC Groningen. De club wil haar netwerk nog verder versterken tot het grootste en best verbindende economische platform van Noord-Nederland. Dit moet zorgen voor een verdere economische groei in de regio. Daarbij ligt de focus op talentontwikkeling en alle voor Noord-Nederland zo specifieke thema's: Agri, Healthy Ageing, Chemie, Digitaal/Tech en Energie.

De mooiste evenementen van Noord-Nederland

FC Groningen wil van elke thuiswedstrijd een zinderende gebeurtenis maken. Waarbij elke specifieke doelgroep op eigen wijze kan genieten. Bij elk evenement in het stadion, bij iedere wedstrijd, activiteit of bijeenkomst wil de club de verwachtingen overtreffen. Daar gaan alle medewerkers alles, maar dan ook alles aan doen. Optimaal gastheerschap zorgt voor een bijzondere beleving. Dat moet iedereen hebben gezien.