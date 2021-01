TOTO's tips: Troeft AZ in Eindhoven Ajax af met een nog nooit vertoonde reeks?

Dinsdag, 12 januari 2021 om 18:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 15:27

Het is een maand waarin de Eredivisietoppers zich in razend tempo opvolgen. Na de clash tussen Ajax en PSV is het woensdag alweer tijd voor de volgende kraker tussen PSV en AZ. PSV nam een punt mee uit de Johan Cruijff ArenA, terwijl AZ de valse start van 2021 op bezoek bij PEC Zwolle (1-1) ongetwijfeld recht wil zetten. In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op deze topper!

PSV – AZ is de wedstrijd van de omgekeerde verhoudingen. In het verleden hadden de Eindhovenaren namelijk nooit zoveel moeite als de Alkmaarders langskwamen. Tussen 2009 en 2018 won PSV elke thuiswedstrijd tegen AZ in de competitie, en de ploeg deed dat vaak met ruime cijfers. Tot de ontmoeting van oktober 2019, waarin AZ met een 0-4 zege geen spaan heel liet van PSV. Aangezien de Alkmaarders de onderlinge ontmoeting eerder in 2019 in het AFAS Stadion ook al wonnen (1-0) boekte AZ voor het eerst sinds 1981 opeenvolgende Eredivisie-zeges op PSV. En dat gebeurde ook nog eens door geen doelpunt tegen te krijgen. Wat dus eerst een makkie was voor de Eindhovenaren, is nu een mega-uitdaging geworden. Drie dagen na de topper tegen Ajax zal het dus wederom uit de tenen moeten komen bij PSV.

AZ heeft nog meer statistieken die in het voordeel van de ploeg spreken. Zo zijn de Alkmaarders de laatste tijd niet alleen tegen PSV sterk, maar hebben ze überhaupt een ijzersterke serie te pakken in wedstrijden tegen de traditionele top drie. Denk maar eens aan de twee zeges op Ajax van vorig seizoen. AZ won de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord of PSV en deed dat zonder ook maar één tegentreffer. Nóg een zege zou uniek zijn: nooit eerder won een team zes dergelijke wedstrijden op rij. Ajax lukte dit ook vijf keer op rij in 1989 en in 1995, terwijl Sparta hetzelfde bewerkstelligde in 1963. AZ moet dus iets presteren dat nog nooit eerder gelukt is, maar gezien de recente prestaties van de Alkmaarders tegen topteams zou dit weleens de volgende verrassing kunnen zijn.

In de tweede minuut waren ze daar opeens: Donyell Malen en Eran Zahavi zorgden voor een bliksemstart van PSV in Amsterdam tegen Ajax. Met het wonderlijke hakje en de koele afwerking lijkt de samenwerking tussen de twee spitsen eindelijk op gang te komen. Tijdens de absentie van Zahavi kon Malen de vorm van vorig seizoen moeiteloos voortzetten; de aanvaller was goed voor elf goals of assists in zijn laatste elf wedstrijden in alle competities (acht treffers, drie assists). Zahavi is met zijn twee treffers tegen Ajax weer helemaal terug. De Israëliër staat in totaal op vijf doelpunten voor PSV, waarvan drie op aangeven van Malen. De overige twee goals kwamen uit een strafschop. Een gouden combinatie lijkt dus geboren in Eindhoven. Kan Malen tegen AZ wederom zijn collega-spits Zahavi aan een doelpunt helpen?

