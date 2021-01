Özil verklapt grote liefde: ‘Net als Real Madrid, de grootste club van het land’

Dinsdag, 12 januari 2021 om 08:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:11

Voor Mesut Özil is het uitgesloten dat hij bij Arsenal een punt achter zijn loopbaan zet. De inmiddels 32-jarige middenvelder wil graag nog een aantal jaren voetballen. Özil, wiens contract in Noord-Londen over enkele maanden afloopt, heeft een duidelijke voorkeur voor de Turkse en de Amerikaanse competitie. Fenerbahçe lijkt een serieuze optie te zijn, zo blijkt uit een vraag-en-antwoordsessie op het Twitter-account van de routinier.

"Ik ga zeker door", antwoordt Özil of hij na een eventueel vertrek bij Arsenal aan een nieuw hoofdstuk als voetballer begint. "Er zijn twee landen voor ik wil spelen voordat ik een punt zet achter mijn carrière: Turkije en de Verenigde Staten. En in Turkije is alleen Fenerbahçe een optie voor mij." In diverse buitenlandse media is reeds gemeld dat de bij Arsenal overbodige geraakte Özil al tot een akkoord is gekomen met de Turkse topclub. Daarnaast steekt de middenvelder zijn liefde voor de club niet onder stoelen of banken.

I grew up as a @Fenerbahce fan as a kid in Germany - every German-Turkish person supports a Turkish team when they grow up in Germany. And mine was Fenerbahce. Fenerbahce is like Real Madrid in Spain. The biggest club in the country ???? https://t.co/Y3hEba79IO — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

"Ik ben als kind in Duitsland opgegroeid als supporter van Fenerbahçe", verduidelijkt Özil zijn voorkeur nog maar eens. "Elke Duitser met een Turkse achtergrond is supporter van een club uit Turkije. En ik was een fan van Fenerbahçe. De club is te vergelijken met Real Madrid in Spanje. Het is de grootste club van het land." De tribuneklant van Arsenal speelde overigens nog niet eerder in de Turkse Süper Lig. Eerder in zijn loopbaan diende de spelmaker Werder Bremen, Schalke 04 en Real.

Voor Özil lijkt er binnenkort een einde te komen aan zijn avontuur bij Arsenal. Hij heeft ondanks de problemen van de laatste tijd nooit spijt gehad van zijn keuze voor the Gunners. "Er zijn zeker ups and ddwns geweest, maar van spijt is zeker geen sprake. En om eerlijk te zijn. De laatste maanden voor de start van de coronacrisis, in februari en maart 2020, waren erg plezierig voor mij. Ik dacht toen echt een stijgende lijn te pakken te hebben, Helaas is er na de coronabreak een hoop veranderd."

Verschillende Engelse media melden dat Özil een betalingsregeling te treffen met Arsenal, waardoor zijn nog resterende salaris uitgesmeerd wordt tot de zomer van 2023. Het huidige contract van Özil loopt nog tot het einde van het seizoen, 30 juni om precies te zijn. De 92-voudig Duits international strijkt 388.000 euro per week op, wat betekent dat hij tot het verlopen van zijn verbintenis bij Arsenal nog 9,7 miljoen euro kan verdienen. Dat Özil tot het einde van het seizoen nog een fors bedrag kan opstrijken, werd eerder al genoemd als een struikelblok voor een winters vertrek bij Arsenal. De aanvallende middenvelder heeft Arsenal echter een handreiking gedaan om hem toch deze maand al uit de boeken te kunnen schrappen.

Özil is bereid om het nog te ontvangen salaris uit te smeren tot medio 2023, mits hij deze maand de ruimte krijgt om te vertrekken. Het betekent dat Arsenal de komende drie jaar nog 75.000 euro per maand naar hem moet overmaken. Daarentegen wordt er wel direct 1,3 miljoen euro per maand vrijgemaakt in het salarisbudget. Arsenal wil Özil in de winterse transferwindow naar verluidt graag slijten, om ruimte te maken voor eventuele versterkingen. Vanuit Turkije klonken de afgelopen week al berichten dat Özil een akkoord zou hebben met Fenerbahçe over een vierjarig contract.

