Kenneth Perez schrikt en telt zes spelers met overgewicht in één wedstrijd

Dinsdag, 12 januari 2021 om 08:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:24

Kenneth Perez vraagt zich af of FC Emmen, de hekkensluiter van de Eredivisie, veel aandacht besteedt aan de fysieke gesteldheid van de spelers. Niet voor de eerste keer noemt de oud-voetballer en analyticus van ESPN met naam en toenaam voetballers die in zijn optiek enkele kilo’s te zwaar zijn. Een maand geleden was Perez bijvoorbeeld lovend over de kwaliteiten van Ahmed El Messaoudi van FC Groningen, maar hij vond hem ‘altijd wat aan de corpulente kant’. “Ik weet niet of het het shirt is, of dat hij gewoon zo gebouwd is.”

Presentator Vincent Schildkamp vroeg Perez maandagavond bij het programma Voetbalpraat wat Dick Lukkien rigoureus anders zou moeten doen bij FC Emmen, dat dit seizoen nog geen enkele competitiezege boekte. De Deen begon meteen te lachen. “Emmen is een leuke ploeg, maar het heeft weinig met profvoetbal te maken. Ze hebben gewoon vier tot vijf veel te zware spelers. Ik wil niet de fitnesscoach uithangen, maar we hebben het wel degelijk over betaald voetbal in Nederland.”

Perez gaf de wedstrijd tussen FC Emmen en FC Groningen (2-1) in de TOTO KNVB Beker, van 15 december jongstleden, als voorbeeld. “Ik zag gewoon vijf tot zes spelers op het veld rondlopen die veel te zwaar waren. En FC Emmen had er de meeste van.” Perez noemde captain Anco Jansen meteen als voorbeeld. “Hij kan haast niet meer lopen, hij is veel te zwaar. Keziah Veendorp. Die keeper (Dennis Telgenkamp, red)”, somde hij op.

“Het verbaast mij dat het kan in een betaalde competitie die zichzelf serieus neemt.” Perez vindt het dan ook een rare zaak. “Ze hebben geld genoeg. De club haalt Zuid-Amerikanen en betaalt ook vrij goed. Maar er wordt tegelijkertijd niet geëist dat je een bepaald vetpercentage hebt en dat is gewoon nodig. Als ik te zwaar was, was ik veel minder. Fitheid is een essentieel onderdeel van het profvoetbal”, benadrukte de oud-voetballer.

FC Emmen is na de nederlaag van zaterdag tegen FC Twente (1-4) de tiende ploeg ooit die geen van de eerste vijftien Eredivisie-duels van een seizoen wist te winnen: vijf remises, tien nederlagen. Acht van de voorgaande negen ploegen die dit overkwam degradeerden in die betreffende campagne. Ook zorgwekkend: voor de tweede keer dit seizoen kwam FC Emmen zaterdag tot slechts één schot op doel in een thuiswedstrijd, dat overkwam de Drenten in de vorige twee seizoenen in totaal slechts één keer.