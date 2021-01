Van Persie zet vraagtekens: ‘Wat is zijn rol bij Ajax de rest van het seizoen?

Robin van Persie is van mening dat Nederlandse clubs spitsen moeten kunnen opleiden, nu blijkt dat de zelf opgeleide spitsen niet aan bod komen. De top van de Eredivisie heeft immers bijna alleen maar buitenlandse voetballers in de punt van de aanval staan, met Myron Boadu van AZ als uitzondering. Van Persie wijst erop dat van alle huidige negen spitsen van Ajax en Feyenoord slechts één speler op een andere positie kan spelen: Dusan Tadic. “In die beperkte inzetbaarheid van spelers op andere posities zit meteen het probleem”, vertelt Van Persie dinsdag in De Telegraaf.

Van Persie benadrukt dat het voor elke voetballer belangrijk is om perspectief te hebben en geloof op speeltijd te krijgen. “Het is echt cruciaal dat een aanvaller op verschillende posities uit de voeten kan.” In zijn eerste (kampioens)seizoen bij Manchester United was Javier Hernandez de enige pure spits in de selectie, terwijl Van Persie zelf ook op tien kon spelen. Dat gold ook voor Wayne Rooney, die ook als zes kon spelen, terwijl Danny Welbeck links- of rechtsbuiten, maar óók als spits en op tien uit de voeten kon.

Een jonge aanvaller van Ajax, Feyenoord of een van de andere clubs moet ook perspectief hebben op speeltijd én ontwikkeling, zo vindt Van Persie. “Als Naoufal Bannis en Dylan Vente bij Feyenoord en de jonge Nederlandse spitsen van Ajax slechts op één positie uit de voeten kunnen, moet je kijken hoe dat is ontstaan", legt de oud-speler van onder meer Feyenoord uit. "Hoe kunnen we voor de toekomst, voor de jeugdspelers die nog moeten doorbreken, de ontwikkeling beter maken? Ze moeten echt worden klaargestoomd in de opleiding om op meer posities te spelen.”

Van Persie begrijpt wel waarom Brian Brobbey aarzelt met bijtekenen als hij geen uitzicht op speeltijd heeft en Ajax ook nog eens Sébastien Haller heeft gekocht. Het risico bestaat dat hij te veel zal moeten toekijken en zich niet zal ontwikkelen, nu het gevoel ontbreekt dat hij door steeds meer te spelen de tweede spits kan worden. “Voor een Nederlandse club is het niet ideaal dat je een spits voor 22,5 miljoen euro koopt, terwijl je er nog een hartstikke goeie speler achter hebt. Zelfs Klaas-Jan Huntelaar, die ondersteunend is in zijn rol naar de jongeren toe. Wat is de hiërarchie nu en wat is zijn rol de rest van het seizoen?”

Van Persie kan maar één naam noemen van doorgebroken spitsen op topniveau in de afgelopen 25 jaar: Patrick Kluivert. Hij vindt het dan ook de hoogste tijd voor de topclubs in Nederland om dat soort spitsen wél te creëren en vindt dat het ook de verantwoordelijkheid is van de clubs met hun filosofie. De oud-international ziet naar eigen zeggen genoeg talent in de jeugd. “Als het talent er wel is maar vanaf achttien of twintig jaar niet doorbreekt, moeten we het anders gaan invullen. Anders gaan trainen dus. Spelers moeten de wapens, of noem het tools of vaardigheden, krijgen om wél door te breken.” Met een goede mix van oud-topspelers en theorietrainers kan men talenten echt veel aanreiken, zo benadrukt hij.