‘Op Instagram belaagde Quincy Promes wil Ajax verlaten’

Dinsdag, 12 januari 2021 om 07:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:15

Quincy Promes staat volgens diverse media in Rusland welwillend tegenover een transfer van Ajax naar zijn voormalig werkgever Spartak Moskou. De aanvaller is nog altijd verdachte van een steekpartij waarbij zijn neef het slachtoffer was, waardoor zijn reputatie in Nederland aanzienlijke schade heeft opgelopen. Lokale media in Rusland stellen dat niet alleen Promes maar ook Ajax positief tegenover een eventuele transfer staat, indien Spartak of een andere geïnteresseerde club de juiste financiële voorwaarden biedt.

Promes kwam medio 2019 voor minimaal 15,2 miljoen euro over van Sevilla, na een zeer sterk seizoen van Ajax in de Champions League. Met de komst van de aanvaller wilde de club uit Amsterdam de prestaties uit 2018/19 minimaal evenaren, maar tot tweemaal toe strandde men in de groepsfase van het toernooi. Dat was een grote teleurstelling voor de ambitieuze Promes, die naar verluidt geen trek heeft om de rest van zijn loopbaan à la Dusan Tadic en Daley Blind jeugdige spelers van Ajax op weg te helpen.

Promes merkt sinds hij opgepakt werd en twee nachten in de cel doorbracht dat zijn reputatie in Nederland een nog grotere deuk heeft opgelopen. Voorafgaand aan het nieuws dat voetbalminnend Nederland enige tijd in zijn greep hield, merkte de Oranje-international al dat hij blijkbaar niet aan de verwachtingen rondom zijn transfersom kon voldoen en dat er veel kritiek was op het feit dat hij ook veel bezig is met muziek. De laatste weken wordt Promes op sociale media vanwege het nieuws over het steekincident flink belaagd door gebruikers die emoji met messen onder zijn publicaties plaatsen. Dat zou voor Promes, die ook honderden berichten van Spartak-fans kreeg om naar Rusland terug te keren, de spreekwoordelijke druppel zijn geweest om open te staan voor een transfer.

Promes voelde zich altijd zeer geliefd in Rusland en Moskou en ziet een rentree bij Spartak naar verluidt als de enige manier om zijn door het steekincident bevlekte blazoen op te poetsen. De media in Rusland verzekeren dat Ajax nu ook van mening is dat de samenwerking gedoemd is om definitief te mislukken. Ook zonder Promes beschikt Erik ten Hag immers nog altijd over een uitstekende selectie die kan meedoen in de strijd om de landstitel en plaatsing voor de Champions League kan afdwingen. De aanvaller is bovendien een van de grootverdieners van Ajax en staat doorstroming van eigen jeugd in de weg.

Technisch directeur Dmitry Popov van Spartak zou Ajax het voorstel hebben gedaan om Promes op huurbasis over te nemen, zonder een verplichte optie tot koop. Dat is echter geen optie voor directeur voetbalzaken Marc Overmars, die de aanvaller een riant contract voor vijf seizoenen liet ondertekenen. Spartak zou naar verluidt ook bereid zijn om Promes definitief over te nemen, in de wetenschap dat het voor Ajax ook moeilijk zal zijn om niet te veel verlies te lijden op een voetballer wiens imago is besmeurd.

Russische media stellen bovendien dat Spartak in financieel opzicht ook gebaat is bij de rentree van Promes. Een investering van minimaal tien miljoen euro in Promes zou de kansen op deelname aan de Champions League alleen maar vergroten, zeker nu de krachtverschillen in de competitie kleiner worden. Binnen een jaar zou de investering in de Nederlander meteen zijn terugverdiend. Het feit dat Promes in Rusland bijna tot een merk uitgroeide, biedt de club commercieel gezien ook veel kansen. Daarnaast kent de aanvaller het land, de stad en de competitie en is hij altijd gevrijwaard geweest van zware blessures.

Promes, die eerder deze maand zijn 29e verjaardag vierde, was goed voor 66 doelpunten in 135 officiële duels van Spartak. In 2017/18 groeide hij zelfs uit tot topscorer van Rusland, alvorens hij een transfer naar Sevilla maakte. In 2017 werd hij ook door vrijwel alle media in Rusland tot Voetballer van het Jaar verkozen.