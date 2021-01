Kenneth Perez schrikt van Ihattaren: ‘Zijn tong hing tot aan zijn schoenen’

Maandag, 11 januari 2021 om 23:27 • Dominic Mostert

Mohamed Ihattaren is nog altijd niet topfit, merken de analisten van zowel Veronica Inside als Voetbalpraat maandagavond op. De aanvallende middenvelder van PSV stond zondag tachtig minuten op het veld in de uitwedstrijd tegen Ajax (2-2), maar had volgens Kenneth Perez, Wim Kieft en Johan Derksen moeite om het tempo bij te benen. Ihattaren worstelt al het gehele seizoen met zijn fitheid.

"Ik schrok wel van Ihattaren. Toen hij kort voor rust één sprint trok, hing zijn tong echt tot zijn schoenen", vertelt Perez bij Voetbalpraat op ESPN. "Ik vond hem wel een van de dissonanten." De analist merkte dat met name de veteranen van PSV, zoals Eran Zahavi die beide goals maakte, de doorslag gaven. "Vooraf hoopte ik dat de jonge spelers, zoals Cody Gakpo en Donyell Malen, zich konden laten zien, maar uiteindelijk waren het de geroutineerde spelers die er tussenuit sprongen. Malen gaf wel twee fantastische assists en was goed in de beginfase, maar over de gehele wedstrijd waren het de geroutineerde spelers."

Perez twijfelt niet aan het voetballende talent van Ihattaren, maar acht de achttienjarige jeugdexponent op dit moment niet in staat om een dragende kracht te worden voor PSV. "Hij is niet fit genoeg. Hij is niet fit genoeg om op dit moment een cruciale rol te spelen bij een topploeg. Hopelijk wordt hij dat, dan heeft hij alle kwaliteiten om wel belangrijk te worden", aldus de Deen, die het belang van fitheid andermaal benadrukt. "De bedoeling is dat je acties en sprints herhaaldelijk kunt uitvoeren. Daar is fitheid heel belangrijk in. In mijn ogen is hij gewoon niet fit genoeg om de rol, die hij wel in zijn mars heeft, te vervullen."

Bij Veronica Inside geeft Kieft aan dat Ihattaren niet goed tot zijn recht komt in het spel van PSV. "Hij moet veel lopen. Ik neem aan dat je als jonge speler ook veel kunt lopen, maar hij raakt buiten adem", geeft de oud-spits aan. "De enige manier waarop je hem momenteel goed kunt gebruiken, is als je heel dicht bij de goal speelt. Maar zo speelt PSV niet. Tegen Ajax weet je dat je naar achteren en naar voren moet, maar ik heb hem gisteren niet gezien. Alle kwaliteiten waarvan we denken dat hij ze heeft: ik zie het geen moment."

Johan Derksen merkt eveneens op dat het Ihattaren nog ontbreekt aan fitheid. De analist ziet dat het steeds moeilijker kan worden voor het talent om nog aan te haken. "Je kunt die jongen alleen maar in vorm laten komen door hem te laten spelen. In het begin had je tegen de fluttegenstanders in hem kunnen investeren, want dan maakt het niet uit als er één speler verzaakt. Maar hij is nu nog steeds niet topfit. Hij is nog steeds te zwaar, heeft geen acceleratie en is niet de speler die wij kennen uit zijn eerdere periode. Het wordt tijd dat hij laat zien dat hij terug is."