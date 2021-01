Jong PSV houdt stand en weet eindelijk weer wat winnen is

Maandag, 11 januari 2021 om 22:59

Jong PSV heeft zich maandagavond verzekerd van de drie punten in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij FC Dordrecht was de beloftenploeg lang heer en meester, al werd de slotfase door een laat doelpunt van Kevin Jansen toch nog spannend. Uiteindelijk trokken de Eindhovenaren de 2-3 overwinning over de streep, waarmee er een einde kwam aan de reeks van acht wedstrijden zonder zege. Dordrecht staat op basis van doelsaldo laatste, terwijl Jong PSV de zestiende plek inneemt.

Het beloftenelftal van PSV begon met aanvallende intenties aan de ontmoeting met Dordrecht. In de tweede speelminuut kregen de Eindhovenaren al een levensgrote kans via Ismael Saibari, maar de middenvelder schoot vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied in het zijnet. Nog voor het verstrijken van het eerste kwartier kwam Kristofer Kristinsson tot tweemaal toe dicht bij een openingstreffer. Zijn eerste poging ging echter rakelings over; de tweede inzet van de IJslander werd knap gekeerd door doelman Anthony Swolfs.

Naarmate de wedstrijd vorderde, voerden de bezoekers de druk nog verder op. Het was een klein wonder te noemen dat Dordrecht lang standhield, want PSV had maar liefst 13 doelpogingen en 66 procent balbezit in de eerste helft. Toch kregen de Eindhovenaren op slag van rust nog de verdiende voorsprong in handen. Saibari gaf de bal aan de linkerkant van het veld mee aan Jeremy Antonisse, die de achterlijn haalde en een harde, lage voorzet produceerde. In een poging een treffer te voorkomen, gleed Julius Bliek het leer achter zijn eigen doelman: 0-1.

Na een erbarmelijk eerste bedrijf kwam de thuisploeg vlak na rust onverwacht op gelijke hoogte. Onder druk van Dordrecht slaagde het Eindhovense beloftenteam er niet in uit te verdedigen, waardoor Gianni dos Santos de bal op gelukkige wijze voor zijn voeten kreeg. De spits kon vervolgens ter hoogte van de vijfmeterlijn de 1-1 langs doelman Vincent Müller tikken. Halverwege de tweede helft stelden de bezoekers in een tijdsbestek van amper twee minuten orde op zaken. Mathias Kjolo Bliek kon na onhandig balverlies van Bliek overnemen en richting de zestien dribbelen, waarna hij met een geplaatst schot de verre hoek vond: 1-2.

?? Jong PSV wint met 2-3 van FC Dordrecht, mede dankzij deze heerlijke vrije trap van Nigel Thomas!



#?? #dorjps pic.twitter.com/QOAR20VXzT — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2021

De 1-3 was de mooiste treffer van de avond: na een overtreding op de rand van het strafschopgebied mocht invaller Nigel Thomas aanleggen voor een vrije trap, die hij fraai in de kruising schoot. Vijf minuten voor het eindsignaal bracht Jansen de spanning nog terug in de wedstrijd. De clubtopscorer werd vrijgelaten in het strafschopgebied en knikte uit een voorzet van Jurian Hobbel de 2-3 binnen. De Schapenkoppen gingen nog hoopvol op zoek naar de gelijkmaker, maar die werd niet meer gevonden.