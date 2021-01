Johan Derksen: ‘Als je tegen hem gaat spelen, heb je een slapeloze nacht’

Maandag, 11 januari 2021 om 22:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:50

Antony laat tot dusver een goede indruk achter op de analisten van Veronica Inside. De aanvaller van Ajax kwam zondag tot scoren in de thuiswedstrijd tegen PSV (2-2) en was dit seizoen in veertien competitieduels goed voor zeven doelpunten en zeven assists. Johan Derksen, René van der Gijp en Wim Kieft zijn erg gecharmeerd van de rechtsbuiten van Ajax.

Antony kende een wedstrijd van uitersten. Met balverlies op het middenveld stond hij aan de basis van de 0-2 van PSV: de Braziliaan raakte de bal kwijt aan Ibrahim Sangaré, waarna PSV snel counterde en Eran Zahavi scoorde. Wel kwam hij vervolgens zelf tot scoren. Op aangeven van Nicolás Tagliafico bepaalde de buitenspeler de eindstand op 2-2. Van der Gijp denkt dat er nog veel doelpunten zullen volgen voor de van São Paulo overgekomen buitenspeler. "Als hij echt geacclimatiseerd is, gaat hij volgend jaar op zijn gemak ook twintig doelpunten maken."

???? Antony gooit de trukendoos open tegen PSV. Het staat nog steeds 2-2 in Amsterdam. pic.twitter.com/HoOKk6fW2o — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2021

Antony vocht aan de flank duels uit met Philipp Max. "Je hebt als linksback een slapeloze nacht als je de volgende dag tegen hem moet spelen", denkt Derksen. "De andere spelers van Ajax boden zich zo dicht bij hem aan dat hij eigenlijk geen kant op kon, maar als hij de ruimte heeft, dan speelt hij je helemaal uit de wedstrijd." Kieft denkt dat Antony nog beter kan worden als hij vaker de actie buitenom durft te maken, maar geniet in het algemeen van zijn spel.

"Ik vind die jongen zo goed", geeft de voormalig international aan. "Wat ik graag van hem zie, is dat hij zijn snelheid goed benut. Hij twijfelt vaak of zoekt de oplossing binnendoor, maar als er ruimte ligt en hij gaat, dan is hij niet te houden. Hij heeft ook nog eens de controle over de bal in de snelheid. Buiten dat hij getalenteerd is, heeft hij ook power in zijn spel. Het is geen pupillenspeler. Hij heeft echt wel dat dynamische. Dat vind ik uiteindelijk uniek."