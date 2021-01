Chris Woerts onthult spectaculair salaris van Sébastien Haller

Maandag, 11 januari 2021 om 21:29 • Dominic Mostert

Sébastien Haller wordt de bestbetaalde speler van de Eredivisie, zo verzekert Chris Woerts maandagavond bij Veronica Inside. Volgens de sportmarketeer heeft de recordaankoop van Ajax een basissalaris van circa vier miljoen euro, dat via bonussen kan oplopen tot vijf miljoen euro. Haller werd vrijdag voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United en maakte zondag in de tweede helft van het duel met PSV (2-2) zijn debuut.

"Hij gaat rond de vijf miljoen per jaar verdienen, inclusief bonussen", meldt Woerts bij het praatprogramma. Ook met inhoud van de contractuele bonussen is hij bekend. "Ajax moet daarvoor kampioen worden en overwinteren in de Champions League. Hij zit rond het niveau-Dusan Tadic, die op vier miljoen zit, maar met bonussen komt hij ongeveer uit op vijf miljoen. Het is echt de duurste speler van de Eredivisie." Toch gaat Haller er financieel wel op achteruit, vermoedt Woerts. "Ik denk dat hij bij West Ham United nog wat meer verdiende."

Zondag werd door analist Ronald de Boer van ESPN gespeculeerd over de hoogte van het salaris van Haller. De techniektrainer uit de jeugdopleiding van de club zei te denken dat Haller bruto zes miljoen euro gaat verdienen. Kenneth Perez noemde dat een 'knettergek' bedrag. Marc Overmars, de directeur voetbalzaken van Ajax, wilde niet ingaan op de speculatie. "Jullie experts denken altijd zoveel te weten. Het is niet belangrijk", zei Overmars. "Het is wel iets meer dan in de tijd dat Ronald bij Ajax zat", voegde hij lachend toe.

Bij Veronica Inside laat Wim Kieft blijken hoge verwachtingen te hebben van Haller. "Ajax heeft nu een goede spits. Dat kan niet missen. Hij moet 20 à 25 goals per jaar kunnen maken en hij kan ook nog voetballen, dus het zal wel een goede aankoop zijn", voorspelt de voormalig spits, die snapt waarom Ajax de portemonnee trekt. "Hij heeft die specifieke kwaliteiten die ze bij Ajax zo belangrijk vinden. Hij is sterk, hij is een aanspeelpunt...", somt hij op. Ook Johan Derksen denkt dat Ajax in potentie een goede investering doet. "Twintig miljoen investeren in een kampioenschap en het behalen van de Champions League is doordacht beleid, als het lukt."