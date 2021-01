Eindhovens Dagblad maakt transfersom voor Jorrit Hendrix bekend

Maandag, 11 januari 2021 om 21:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:12

PSV houdt ongeveer 700.000 euro over aan de transfer van Jorrit Hendrix naar Spartak Moskou, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandagavond. De huidige nummer drie van de Premjer-Liga hoopt de komst van de middenvelder deze week af te ronden. Hendrix moet nog even wachten op zijn medische keuring, omdat het door coronarestricties moeilijk is om te reizen.

Alle partijen hebben inmiddels een keuringsdatum en - locatie af kunnen spreken, zo meldt de regionale krant. Hendrix wordt later deze week al verwacht bij zijn nieuwe club en kan, als de transfer tijdig wordt afgerond, met zijn nieuwe club mee op trainingskamp. Hendrix heeft al een persoonlijke overeenkomst bereikt met Spartak en hoeft alleen nog medisch gekeurd te worden. Eerder meldde het Eindhovens Dagblad dat PSV een 'bescheiden' transfersom overhoudt en nu maakt de krant melding van een bedrag van ongeveer zeven ton.

PSV kan vanwege de aflopende verbintenis van Hendrix niet meer de hoofdprijs vragen, al voelde men in Eindhoven er ook niets voor om hem na dit seizoen gratis te laten vertrekken. De clubleiding gunt de door trainer Roger Schmidt zeer gewaardeerde middenvelder, die volgende maand zijn 26ste verjaardag viert, echter wel een transfer.

Hendrix werd in 2004 opgenomen in de jeugdopleiding van PSV en kwam tot tot 239 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. In 2015, 2016 en 2018 veroverde Hendrix de landstitel met de Eindhovenaren. Schmidt maakt dit seizoen geregeld gebruik van de controlerende middenvelder, die door de transferperikelen niet meer tot de wedstrijdselectie voor het uitduel met Ajax behoorde.