In 2017 bij PSV vertrokken spits geniet interesse van AC Milan en Juventus

Maandag, 11 januari 2021 om 19:43 • Laatste update: 19:57

Juventus is de onderhandelingen gestart met Sassuolo in een poging Gianluca Scamacca te huren, zo melden diverse Italiaanse media maandag. De spits wordt momenteel verhuurd aan Genoa, dat al akkoord zou zijn met een vroegtijdige beëindiging van de huidige huurovereenkomst. Naast de club uit Turijn is ook AC Milan geïnteresseerd in de diensten van Scamacca.

De bal zou zondagavond zijn gaan rollen, nadat Juventus in de Serie A met 3-1 wist te winnen van Sassuolo. De directie van Juventus heeft na het duel direct contact gezocht met Giovanni Carnevali, de voorzitter van i Neroverdi, om te vragen naar de mogelijkheden om de 22-jarige goalgetter deze winter al op huurbasis over te laten komen. “Scamacca? Daar zullen we later over praten. We wachten op wat Juventus ons gaat vertellen", ging Carnevali voor de camera van Sky Italia in op de geruchten rond de mogelijke deal.

Trainer Andrea Pirlo maakte al eerder zijn wens kenbaar om een extra spits naar Turijn te halen. Het feit dat Paulo Dybala geblesseerd uitviel in het duel met Sassuolo, zou het gevoel van urgentie bij de oefenmeester nog verder hebben versterkt. Eerder werden onder meer Graziano Pellè, Fabio Quagliarella en Arek Milik al gelinkt aan la Vecchia Signora, maar nu lijkt het binnenhalen van Scamacca tot prioriteit verheven te zijn.

Scamacca, die op zestienjarige leeftijd bij PSV terechtkwam maar daar niet slaagde, staat niet alleen op het verlanglijstje van Juventus. Eerder werd hij al in verband gebracht met AC Milan, dat geïnteresseerd zou zijn in zijn diensten vanwege de speelstijl en zijn postuur. Volgens eerdere berichtgeving hebben i Rossoneri al om de tafel gezeten met Sassuolo, dat naar verluidt 25 miljoen euro vraagt voor de centrumspits van 1.96 meter.

Genoa, dat Scamacca sinds het begin van het seizoen op huurbasis onder contract heeft, verlangt een compensatie voor een vroegtijdige beëindiging. Juventus zou bereid zijn die vergoeding, waarvan de precieze omvang nog onbekend is, te betalen. Woensdagavond krijgt Scamacca een uitgelezen mogelijkheid om zijn potentiële nieuwe club te imponeren, daar Genoa afreist naar het Allianz Stadium om te strijden voor een ticket voor de kwartfinale van de Coppa Italia.

Scamacca werd door PSV in 2015 verrassend uit Italië weggeplukt bij AS Roma. De verwachtingen van de Italiaan waren hooggespannen, maar hij haalde nooit het eerste elftal. In januari 2017 werd de aanvaller verkocht aan Sassuolo, dat hem inmiddels al drie keer op huurbasis wegstuurde. In het seizoen 2018/19 werd Scamacca uitgeleend aan PEC Zwolle, maar dat avontuur werd met slechts tien officiële duels en geen enkel doelpunt geen onverdeeld succes. Voor Genoa staat zijn teller na een half seizoen op zes doelpunten in vijftien officiële optredens. Ook in de diverse Italiaanse jeugdteams maakt Scamacca indruk. Voor de Onder-21 van i Azzurri staat de spits op zeven goals in twaalf duels.