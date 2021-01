Istanbul Basaksehir haalt geflopte miljoenenaankoop van Milan naar Turkije

Maandag, 11 januari 2021 om 18:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:55

AC Milan neemt afscheid van Léo Duarte. De verdediger wordt tot de zomer van 2022 verhuurd aan Istanbul Basaksehir, zo maken beide clubs maandagavond bekend via de officiële kanalen. De kans bestaat dat Duarte zijn laatste wedstrijd voor Milan al heeft gespeeld, want de regerend kampioen van Turkije heeft een optie tot koop bedongen.

Voor Duarte was dit seizoen nauwelijks een rol weggelegd in het San Siro. Hij kwam deze jaargang achttien minuten in actie in de Serie A, in het thuisduel met Bologna (2-0) van 21 september, en speelde tweemaal tegen Sparta Praag in de Europa League: eenmaal als invaller voor elf minuten op 29 oktober (3-0 zege) en eenmaal de volledige wedstrijd, op 10 december (0-1 zege). Dat was het laatste optreden van de 24-jarige Braziliaan voor Milan.

Vorig seizoen kwam Duarte zes keer in actie in de Serie A en speelde hij verder geen officiële duels. Tussen 2016 en 2019 was hij 92 keer in actie gekomen in officiële wedstrijden van Flamengo. De centrumverdediger maakte in juli 2019 voor tien miljoen euro de overstap van de Braziliaanse club naar Italië; het bedrag kon verder oplopen tot elf miljoen euro. Hij tekende een contract voor vijf seizoenen bij de huidige koploper van de Serie A. .

Het vertrek van Duarte is voorlopig de enige winterse transfer van zowel Milan als Basaksehir. Vermoedelijk heeft Basaksehir vanwege de achillespeesblessure van Martin Skrtel besloten tot de komst van een nieuwe verdediger. Skrtel had een basisplaats in de ploeg van trainer Okan Buruk, totdat hij op 27 december uitviel in de thuiswedstrijd tegen Kasimpasa (2-2). De Slowaak moest onder het mes en staat langdurig aan de kant. Sindsdien vormen Carlos Ponck en Alexandru Epureanu het centrale verdedigingsduo van Basaksehir.