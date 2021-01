Geduld Ajax met Brian Brobbey ‘is op’: ‘Misschien verkopen ze hem nog wel’

Maandag, 11 januari 2021 om 16:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:13

De kans is groot dat Brian Brobbey komende zomer gratis de deur uitloopt bij Ajax. De aanvaller, wiens contract komende zomer afloopt, heeft nog altijd niet verlengd bij de Amsterdammers. Een contractverlenging behoort nog altijd tot de mogelijkheden voor de achttienjarige spits, al ziet Freek Jansen dat niet gebeuren. De Ajax-watcher van Voetbal International weet hoe de clubleiding tegen de situatie aankijkt en verwacht dat Brobbey aan zijn laatste periode bezig is op De Toekomst.

Hoe lang die periode nog gaat duren, hangt mede af van Mino Raiola. De zaakwaarnemer leidt de onderhandelingen van zijn cliënt, maar is nog niet tot een akkoord gekomen met Ajax. “Het geduld met Brobbey vanuit Ajax is gewoon wel op”, weet Jansen maandagmiddag te melden. “Ze (Ajax, red.) hebben in het voorjaar van 2020 een serie talenten een contractaanbieding gedaan en Gravenberch, Rensch, Hansen, Taylor verlengden een half jaar later allemaal, maar Brobbey niet. De relatie tussen Raiola en Ajax is de laatste jaren natuurlijk ook niet goed.”

In aanloop naar de topper tegen PSV (2-2) liet trainer Erik ten Hag zich ook al uit over de situatie van zijn pupil. Hij vreest dat Brobbey mogelijk te vroeg vertrekt bij de koploper van de Eredivisie. “Dan vind ik het heel spijtig dat een speler (Brobbey, red.) een jaar of tien in de jeugdopleiding heeft gezeten. Ook omdat het een offensieve speler is, daar heeft Ajax er ook heel veel van voortgebracht. Maar op een gegeven moment gaan ze hier dan toch te vroeg weg”, aldus Ten Hag. “We hebben hem opgetraind, ook bij Jong Ajax. Hem daar wedstrijden laten spelen en ook betrokken bij het eerste elftal vanaf de zomer. Maar dan is het bijzonder spijtig dat er nog steeds geen handtekening staat.”

Ook een winters vertrek van de spits behoort nog altijd tot de mogelijkheden, wil Ajax nog een vergoeding overhouden aan de aanvaller. “Ajax sluit niet uit dat hij zijn contract toch verlengd, maar dat zou ik heel opvallend vinden”, gaat Jansen verder. “Het duurt maar en het duurt maar. Brobbey gaf zelf laatst aan dat het wel goed zou komen met het contract, maar het is nog steeds niet goedgekomen. Misschien verkopen ze hem nog wel deze transferwindow.”