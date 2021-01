Fenerbahce profiteert optimaal van misstap Besiktas met vierde zege op rij

Maandag, 11 januari 2021 om 15:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:25

Fenerbahce is maandagmiddag in puntenaantal op gelijke hoogte gekomen met Süper Lig-koploper Besiktas. De ploeg van trainer Erol Bulut was met 0-3 te sterk voor Erzumurspor. Fenerbahçe kende weinig moeite met de nummer laatst van de Turkse competitie en liep na een 0-1 ruststand in de tweede helft uit naar een overtuigende zege. Besiktas kwam zondag tegen Hatayspor niet verder dan 2-2, waardoor beide ploegen nu op 35 punten staan na 17 wedstrijden. Besiktas blijft echter koploper door een beter doelsaldo.

De bezoekers uit Istanbul werden door de hekkensluiter tot ver in de eerste helft van scoren afgehouden. Op slag van rust was het Mert Yandas die de ban brak namens Fenerbahce. De middenvelder werd na een hachelijke situatie bediend door Dimitras Pelkas en schoot de bal met een fraaie krul in de rechterbovenhoek. Amper drie minuten na rust was Pelkas zelf het eindstation, toen de Griek vrij voor de doelman werd gezet door Sinan Gümüs. De aanvaller faalde niet en schoot de bal langs de uitkomende Kayacan Erdogan, die in de rust de geblesseerde Fabien Farnolle verving.

Fenerbahce drukte vervolgens door en tekende in de persoon van Gümüs niet veel later voor de 0-3. De aanvaller dook op in de zestien, werd vanaf de linkerkant van het veld op maat bediend door Caner Erkin en stelde met een rake kopbal de overwinning veilig. Ferdi Kadioglu kwam een kwartier voor het einde binnen de lijnen en had de 0-4 op de schoen, maar zag zijn inzet gepakt worden door Farnolle. De 3-0 zege betekende de vierde overwinning op rij voor de ploeg van Bulut. Komende zondag wordt in Turkije de topper tussen Besiktas en Galatasaray gespeeld. Fenerbahce komt een dag later in eigen huis in actie tegen Ankaragücü.