De Mos adviseert Feyenoord: ‘Dan krijgen Schuurs en Blind het moeilijk'

Maandag, 11 januari 2021 om 14:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:53

De eerste topper van het seizoen is nog niet gespeeld, of de ogen kunnen alweer worden gericht op de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Aad de Mos is van mening dat er kansen liggen voor Feyenoord, als de ploeg van Dick Advocaat zondagmiddag afreist naar de Johan Cruijff ArenA. De analist verwacht daarnaast dat de Eredivisie-ranglijst volgende week wordt aangevoerd door PSV, dat het achtereenvolgens opneemt tegen AZ (woensdag) en Sparta Rotterdam (zaterdag).

PSV verzuimde zondag de koppositie over te nemen van Ajax, toen de ploeg een 0-2 voorsprong uit handen gaf en een punt overhield aan het duel met de Amsterdammers (2-2). Desondanks denkt De Mos dat het niet lang zal duren voordat de Eredivisie een nieuwe lijstaanvoerder kent. “Als PSV doet wat het moet doen, zitten we hier volgende week met een nieuwe koploper”, aldus de oud-trainer in gesprek met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. “Ik zie Dick in staat om een punt te halen in de ArenA, waar hij met twee spitsen kan gaan spelen. Met Pratto en Jörgenson voorop gaan Blind en Schuurs het heel moeilijk krijgen.”

De voormalig trainer van onder meer Ajax en PSV zag een boeiende topper, maar kon weinig begrip opbrengen voor het wisselbeleid van Roger Schmidt. “Ik had de wissels eerder verwacht en andere wissels”, doelt de analist op het inbrengen van Noni Madueke. De buitenspeler werd door de Duitse oefenmeester tien minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht voor Eran Zahavi, die met twee doelpunten zijn stempel op de wedstrijd drukte. “Weer een beetje dat defensief ingestelde. Niet willen verliezen, waar zoveel kritiek op was bij Cocu. Dat zag ik ook bij Schmidt weer. Niet het lef om Madueke eerder te brengen”, aldus De Mos.

PSV ging na ruim twintig minuten spelen comfortabel aan de leiding, maar moest toezien hoe Ajax vervolgens de touwtjes in handen nam en de Eindhovense defensie onder druk zette. “Dat lijkt met conditie te maken te hebben, maar de mentale weerbaarheid ging omhoog bij Ajax”, meent De Mos. “De duelkracht en het afjagen van de tegenstander werd verdubbeld. Dan lijkt het dat je geklopt wordt op conditie, maar dan zie je dat PSV een stapje tekortkomt als het gaat om intensiteit. Het verschil tussen Europa League en Champions League, dat neemt Ajax toch wel mee. Dan weet je ook gelijk dat Ajax wedstrijden vaak op zeventig procent speelt.”