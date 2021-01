Eerste Klassieker tussen Ajax en Feyenoord wordt klus voor Makkelie

Maandag, 11 januari 2021 om 12:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:25

Danny Makkelie is de scheidsrechter bij het thuisduel van Ajax met Feyenoord van zondag 17 januari, zo heeft de KNVB maandag wereldkundig gemaakt. De toparbiter wordt tijdens de eerste Klassieker van dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA bijgestaan door assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. De aftrap in Amsterdam is zondag om 16.45 uur.

Het is voor Makkelie de derde keer in zijn loopbaan als arbiter dat de KNVB hem naar een ontmoeting tussen Ajax en Feyenoord in de Eredivisie stuurt. In het seizoen 2018/19 wisten de Rotterdammers met de Dordtenaar als scheidsrechter met maar liefst 6-2 te winnen. In de jaargang 2017/18 was Makkelie als arbiter getuige van de 1-4 overwinning van Ajax in De Kuip. Diens collega Björn Kuipers was zondag de scheidsrechter bij het vermakelijke topduel tussen Ajax en PSV (2-2).

PSV krijgt zaterdagavond te maken met Bas Nijhuis als arbiter tijdens de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op Het Kasteel. Het eerste fluitsignaal in Rotterdam klinkt om 18.45 uur. De KNVB heeft maandag ook gelijk de scheidsrechtersaanstellingen voor de achtste finale in de TOTO KNVB Beker naar buiten gebracht. Jochem Kamphuis is op woensdag 20 januari de scheidsrechter bij de ontmoeting tussen AZ en Ajax. Feyenoord krijgt diezelfde avond te maken met Jeroen Manschot in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Op dinsdag 19 januari is Christiaan Bax de arbiter bij het uitduel van PSV met FC Volendam, zo heeft de KNVB besloten.