Gómez slaat via Instagram terug naar Gasperini met moment tegen Ajax

Maandag, 11 januari 2021 om 11:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:40

Tussen trainer Gian Piero Gasperini en Alejandro 'Papu' Gómez lijkt het niet meer goed te komen bij Atalanta. De Argentijnse aanvaller is sinds vorige maand zijn basisplaats kwijt bij de Champions League-deelnemer en volgens Gasperini komt dat vooral omdat de Zuid-Amerikaan te weinig bijdraagt in verdedigend opzicht. Gómez heeft inmiddels een reeks aan stories geplaatst op Instagram om het ongelijk van zijn coach te bewijzen.

Gómez kwam sinds december tot slechts 37 minuten in de Serie A. Hij werd door Gasperini afgelopen zaterdag niet eens opgenomen in de selectie voor het uitduel van Atalanta met Benevento (1-4). "De keuze om hem te passeren heeft met meerdere factoren te maken", zo liet de Atalanta-coach dit weekeinde weten in gesprek met Sky Italia. Ik ben bezig met een andere manier van spelen voor dit elftal, waardoor ik tot deze keuze ben gekomen. We gingen door een moeilijke fase en het werd snel duidelijk dat Gómez zich niet wilde aanpassen. Hij had het moeilijk op het middenveld, terwijl Remo Freuler in verdedigend opzicht van veel grotere waarde is."

De gepasseerde Gómez lijkt via Instagram Stories te reageren op de harde woorden van Gasperini aan zijn adres. Op de korte filmpjes is te zien hoe de 32-jarige aanvaller in de afgelopen seizoenen de verdediging van Atalanta heeft geholpen door zich nuttig te maken op eigen helft. Op één van de stories is te zien hoe Gómez in balbezit is tegen Ajax in het Champions League-duel in december. Dankzij de 0-1 zege in de Johan Cruijff ArenA plaatste Atalanta zich voor de achtste finale in het miljardenbal.

De werkrelatie tussen Gómez en Gasperini is al enige tijd behoorlijk bekoeld. In aanloop naar het treffen met Ajax in december kwam via de Italiaanse media naar buiten dat er een handgemeen zou zijn geweest tussen trainer en aanvaller in de rust van het Champions League-duel met FC Midtjylland van 1 december. Gómez luisterde naar verluidt niet naar aanwijzigingen van zijn coach, waarna een flinke ruzie volgde in de kleedkamer van Atalanta.

‘Gasperini maakt vlak voor Ajax slaande ruzie met sterspeler van Atalanta’