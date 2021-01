‘Arnautovic staat na 24 miljoen te hebben verdiend voor terugkeer in Engeland’

Maandag, 11 januari 2021 om 10:32 • Laatste update: 10:31

Marko Arnautovic zou deze maand weleens kunnen terugkeren bij West Ham United. De Daily Telegraph schrijft dat de 31-jarige aanvaller Shanghai SIPG op huurbasis mag verlaten, omdat hij met zijn torenhoge salaris te zwaar op de begroting drukt. West Ham United geldt als een van de gegadigden om Arnautovic een weg terug naar Europa te bieden, al klonken eerder in Engeland nog geluiden dat hij te duur zou zijn voor zijn oude club.

Arnautovic was tussen 2017 en 2019 goed voor 22 doelpunten en 12 assists in 65 officiële wedstrijden voor West Ham United. In januari 2019 meldde Guangzhou Evergrande zich al met een weeksalaris van 220.000 euro - 11,5 miljoen euro per jaar - voor de aanvaller, maar aanvankelijk lagen the Hammers nog dwars. Een halfjaar later werd er toch ingestemd met een transfer naar China: Shanghai SIPG telde 25 miljoen euro neer voor Arnautovic, die naar verluidt 16,1 miljoen euro per jaar (310.000 euro per week) ging verdienen.

Shanghai SIPG zou nu echter moeten bezuinigen en daardoor mag Arnautovic deze maand op huurbasis vertrekken. De Daily Mail schreef vorige week dat de 85-voudig international van Oostenrijk voorlopig te duur is voor West Ham United. Door het vertrek van Sébastien Haller naar Ajax voor 22,5 miljoen euro heeft de Engelse club wel een budget om een opvolger binnen te halen, al passeerden voor die vacature de afgelopen dagen verschillende namen de revue: onder meer Patson Daka (Red Bull Salzburg), Mariano Diaz (Real Madrid), Eddie Nketiah en Moussa Dembélé (Olympique Lyon, op weg naar Atlético Madrid).

Ook Arnautovic zou dus als een optie gelden. Manager David Moyes werkte in het verleden succesvol samen met de ex-aanvaller van FC Twente en zou hem volgens de Daily Telegraph met open armen willen ontvangen. Anderzijds zou West Ham United ook niet vergeten zijn hoe Arnautovic anderhalf jaar geleden vertrok. Kort voor zijn vertrek tekende hij nog een nieuw contract met een weeksalaris van 145.000 euro, maar dat bleek voor West Ham United niet voldoende om hem te weerhouden van een nóg lucratiever avontuur in China. Arnautovic heeft bij Shanghai SIPG nog een contract tot medio 2022. Voorlopig was hij voor de Chinese club goed voor 17 doelpunten en 4 assists in 35 officiële wedstrijden.