Maandag, 11 Januari 2021

Tottenham, PSG én Inter ruilen van spelers

Soualiho Meité staat op het punt een overstap naar AC Milan te maken. De Franse middenvelder wordt in eerste instantie gehuurd van Torino, met een optie tot koop ter waarde van tien miljoen euro. (Sky Italia)

Rob Holding gaat spoedig zijn handtekening zetten onder een nieuw, langdurig contract bij Arsenal. De verdediger was afgelopen zomer nog dicht bij een vertrek, maar geldt nu als een van de leiders in de ploeg van Mikel Arteta. (The Athletic)

Er wordt momenteel een ruildeal tussen Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain én Internazionale onderzocht. Dele Alli moet naar Parijs verkassen, Leandro Paredes naar Italië en the Spurs gaan dan aan de haal met Christian Eriksen. (RMC Sport) Dele Alli moet naar Parijs verkassen, Leandro Paredes naar Italië engaan dan aan de haal met Christian Eriksen.

Orlando City heeft opnieuw concrete belangstelling getoond voor Silvester van der Water. Een transfer naar de Amerikaanse Major League Soccer ketste afgelopen zomer nog af voor de aanvaller van Heracles Almelo. (Noordhollands Dagblad)

Aston Villa is van plan een dubbelslag te slaan in de Championship. David Brooks van Bournemouth en Michael Olise van Reading worden gezien als interessante jonge versterkingen voor de selectie van the Villans. (Daily Mirror)