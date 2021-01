Kranten na Ajax - PSV: ‘Hij heerste na een onwennig begin als een vorst'

De eerste topper van het Eredivisie-seizoen tussen Ajax en PSV eindigde zondagmiddag onbeslist. De Eindhovenaren kwamen door twee doelpunten van Eran Zahavi al vroeg op een 0-2 voorsprong, maar zagen die marge verdwijnen na treffers van Quincy Promes en Antony. De Nederlandse ochtendkranten concluderen dat Ajax als winnaar uit de strijd is gekomen na het treffen in de Johan Cruijff ArenA.

‘Veerkrachtig Ajax pareert aanval van PSV’, kopt De Telegraaf boven het verslag van Ajax-watcher Mike Verweij. Hij concludeert dat PSV zichzelf in de voet schoot door in te zakken in plaats van op zoek te gaan naar de 0-3. “Daardoor kon de thuisclub zich aan de hand van Ryan Gravenberch, Nicolas Tagliafico en aanvoerder Dusan Tadic alsnog in de wedstrijd knokken. Het was daarbij wel het kip-en-het-ei-verhaal: was het tactiek dat PSV alleen nog maar achteruitliep of werd het daar door Ajax toe gedwongen?”

“Het is voor Ten Hag toch wel te hopen dat er een spits is aangetrokken die onverstoorbaar is en niet van slag raakt van een andere omgeving en nieuwe medespelers”, vervolgt het schrijven. De van West Ham United overgekomen Sébastien Haller begon op de reservebank, maar kwam na rust binnen de lijnen en leverde een assist op de gelijkmaker van Antony. “Daarnaast is Ajax meer dan alleen het eerste elftal. Juist door wél met Haller te starten, had Ten Hag zijn dankbaarheid kunnen tonen richting de commissarissen én de directie. Zij staken tijdens de coronacrisis, waarin door de lege tribunes de miljoenen de Johan Cruijff ArenA uitvliegen, hun nek uit voor de felbegeerde recordaankoop, terwijl er binnen de organisatie mensen zijn ontslagen en alle personeelsleden salaris hebben ingeleverd.”

Robin Jongmans, PSV-watcher van De Telegraaf, zag dat Zahavi in het eerste halfuur het verschil maakte. De Israëlische spits zei bij zijn presentatie dat hij eveneens begeerd werd door Ajax, iets dat door Erik ten Hag werd ontkend. “Na die woorden richting Ten Hag tijdens zijn entree bij PSV wist iedereen al dat 10 januari 2021 rood omcirkeld zou staan in de agenda van Zahavi. In de topper in Amsterdam toonde hij zich dan ook de killer in de spits die Ten Hag miste”, zo schrijft hij in zijn verslag.

“Overigens zal bondscoach Frank de Boer hebben gespind van tevredenheid bij het zien van de acties van Malen en het optreden van Ryan Gravenberch in deze topper. Het 18-jarige supertalent heerste na een onwennig begin als een vorst op het middenveld in de rug gedekt door de ingetogen Davy Klaassen”, zo concludeert Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, in zijn column. Gravenberch werd volgens hem geregeld geconfronteerd met een ondertalsituatie, doordat Quincy Promes weg was. "Desondanks zette Gravenberch de lijnen uit, leed weinig balverlies, toonde zich sterk in de duels, versnelde het aanvalsspel en vond gemakkelijk de vrije man en de ruimte. Fysiek en conditioneel was hij zo sterk dat hij in de slotfase bijna een doelpunt maakte en achterin paraat stond om er één te voorkomen.”

Het Algemeen Dagblad zag dat bij Ajax de ‘grote jongens’ opstonden nadat PSV op een 0-2 voorsprong kwam. “Dusan Tadic, Nicolás Tagliafico, Daley Blind, André Onana; ze waren de aanjagers achter de ommekeer. Onana bijvoorbeeld liet zijn stem door de lege Arena galmen. Tot drie keer toe riep hij naar de jonge Gravenberch: 'Head up!' 'Head up!' Kop omhoog, jongen”, zo stelt de krant. Na de 2-2 stonden er volgens het schrijven ook spelers op bij PSV. “En dat waren, best verrassend, invallers zoals Mauro Júnior en Ryan Thomas.”

‘Ajax - PSV: meesterwerk van spanning, van felheid en slimheid, van scorend vermogen en counterkunst’, zo kopt de Volkskrant. “Van ontluikend Nederlands talent ook. De zinderende snelheid van Donyell Malen en de gratie van Ryan Gravenberch, met zijn lange benen swingend en slalommend langs tegenstanders”, zo wordt er geschreven. De krant zag PSV ondanks de vroege voorsprong ‘geen gewonnen wedstrijd’ spelen. “Het elftal trok zich wel heel ver terug. Veel te ver eigenlijk. Schmidts elftal zet soms uitstekend druk, waarbij steeds meer spelers meedoen en dapper naar voren lopen.”

“Maar vanaf het tweede deel van de eerste helft was het toch vooral wachten op wat komen ging”, vervolgt de Volkskrant. “Het verval was opnieuw veel te groot. De gewijzigde verhouding was ook de verdienste van Ajax dat het middenveld in handen nam en nog voor rust een doelpunt maakte door knap doorzetten van Nicolas Tagliafico, een voorzet van Dusan Tadic en afronden van Quincy Promes.”

Het NRC Handelsblad noemt de topper een ‘beloning’ voor het lange wachten tot januari. “Het spatte ervan af, in fases. Vol pressing, omschakelmomenten, fraaie goals. En felle één-tegen-één-duels, zoals dribbelaar Antony van Ajax tegen PSV-back Philipp Max”, zag de krant. “Een drone van zendgerechtigde ESPN zoemt onrustig door de Johan Cruijff Arena, op zoek naar mooie beelden. Die komen er volop. Balverlies Antony, PSV-aanjager Ibrahim Sangaré neemt over, Malen sprint diep, legt af op Zahavi, die hoog in de hoek binnenschiet. Ajax wordt kapot gespeeld in die fase.”

“Het beeld van de onmacht en frustratie bij Ajax: Antony die een bal hard de lege tribunes intrapt na een mislukte aanval. Maar PSV kent ook zijn kwetsbaarheden, is eerder dit seizoen al vaker ver teruggevallen in niveau, zoals tegen sc Heerenveen. Dat gebeurt ook nu”, doelt het NRC op de door PSV weggegeven voorsprong. “Het was goed, levendig, vol actie. Laat het een voorbode zijn voor meer moois in januari – en de maanden erna.”

Het Parool deelt vijf onvoldoendes uit aan de zijde van Ajax: aan Perr Schuurs, Daley Blind, Davy Klaassen, Zakaria Labyad en Quincy Promes. “De kansen waren er zeker, vooral voor Promes, maar Ajax mocht uiteindelijk blij zijn dat het een zeer pover begin van de topper niet moest bekopen met een nederlaag. De Amsterdammers bleven in de wedstrijd door toedoen van aanvoerder Dusan Tadic. Hij was veruit de beste en gevaarlijkste aanvaller van Ajax. De Serviër bereidde voor rust op een belangrijk moment (kort voor rust) de 2-1 van Quincy Promes voor.”