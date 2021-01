‘Die Antony, die traint toch wel gewoon met zijn ploeggenoten?’

Willem van Hanegem is bijzonder gecharmeerd van Antony, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De Kromme zag tijdens de topper tussen Ajax en PSV (2-2) dat de Braziliaanse aanvaller ‘alles heeft’ en vond dat de Amsterdammers zondag het betere van het spel hadden. Van Hanegem verbaast zich over het feit dat PSV plotseling ‘de teugels uit handen gaf’.

“Die Antony van Ajax, die traint toch doordeweeks wel gewoon met zijn ploeggenoten? Ik twijfel er een beetje aan, want ik zag zijn medespelers gisteren in de topper tegen PSV voortdurend de ruimtes rond hem zo klein maken. Mazraoui speelde te vaak dichtbij hem. Ze maakten het hem eerder moeilijk dan makkelijk. Ik vroeg me af waarom, want die jongen heeft werkelijk alles”, zo is Van Hanegem lovend. Hij schrijft dat Antony in de kleine ruimte kan passeren en startsnelheid heeft. “Na rust kreeg hij de ruimte wel en toen was hij echt met afstand de beste speler op het veld. Dat zie je op de training toch dagelijks?”

“Feyenoord moet zondag naar de Arena en ik vraag me af hoe ze die gozer aan banden gaan leggen”, zo gaat de oud-international verder. Van Hanegem vond Ajax beter dan PSV, dat door twee doelpunten van Eran Zahavi na twintig minuten spelen op een 0-2 voorsprong stond. De Eindhovenaren gaf daarna tot verbazing van Van Hanegem de teugels uit handen en zagen Ajax door treffers van Quincy Promes en Antony op gelijke hoogte komen. “Ze zakten wel heel erg ver in. Vroeger noemden ze dat countervoetbal, maar tegenwoordig is het hip en praten ze over 'toeslaan in de omschakeling'.”

“PSV beheerste dat gek genoeg niet en dat verraste mij dus. Want juist vooraf ging het veel over de snelle aanvallers van PSV en de kwetsbaarheid van Daley Blind en Perr Schuurs als het op snelheid aan kwam. PSV had de ideale situatie in handen en liet Ajax zomaar terugkomen”, stelt Van Hanegem. De oud-international zag dat Ajax beter ging voetballen toen de van West Ham United overgenomen Sébastien Haller binnen de lijnen kwamen. Een ‘uitstekende spits’, volgens Van Hanegem. “Als je het mij nu vraagt, gaat Ajax de titel pakken. PSV staat nog altijd dichtbij natuurlijk, maar ik had gisteren gewoon meer van die ploeg verwacht.”

Feyenoord won zondag met 0-2 van Sparta Rotterdam en staat nog dichtbij, maar Van Hanegem noemt het niet realistisch om zijn oude club tot de titelkandidaten te rekenen. “Die Lucas Pratto is wel een echte spits. Voortdurend loerde hij op de momenten om achter de defensie van Sparta te duiken. Maar van die jongen kun je geen wonderen verwachten, zoals ze dat in Amsterdam van Haller wel kunnen.”