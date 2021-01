‘Van de Beek kostte 40 miljoen, wat moet hij dan wel niet kosten?’

Zondag, 10 januari 2021 om 23:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:01

Donyell Malen heeft zondag grote indruk gemaakt op de analisten van Studio Voetbal. De aanvaller van PSV bereidde tegen Ajax (2-2) beide doelpunten van Eran Zahavi voor in de eerste helft. In het praatprogramma wordt zondagavond gespeculeerd over de transferwaarde van Malen en wordt zijn optreden bewierookt door Ibrahim Afellay, Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk.

In de tweede minuut bereidde Malen het eerste doelpunt voor. Na een inspeelpass van Olivier Boscagli toucheerde Malen de bal op ingenieuze wijze met de hak, waardoor hij Zahavi vrij voor André Onana zette. De spits had aan één balaanraking genoeg om de score te openen. Halverwege de eerste helft volgde de 0-2. Opnieuw combineerden Malen en Zahavi met elkaar en opnieuw was laatstgenoemde de afmaker. "Als je ziet hoe hij die bal weglegt bij die eerste goal... Wat een speler, man. Buitencategorie", concludeert Afellay.

"Het is echt niet normaal", vindt Rafael van der Vaart, die met name de assist van Malen bij de 0-2 uitlicht. De aanvaller drong na een pass van Eran Zahavi via de linkerkant het strafschopgebied binnen en speelde de bal terug naar zijn ploeggenoot, die tot scoren kwam. "Elke spits zou schieten, maar hij legt de bal op het juiste moment breed. In de herhaling zie je dat hij het allemaal al heeft gezien; hij hoeft niet eens te kijken." Van Hooijdonk komt tot dezelfde conclusie: hij merkt op dat Malen geen 'eigenbelang' toonde.

"Dat is het mooie. Hij is niet egoïstisch. Je ziet het tegenwoordig zo vaak verkeerd gaan, omdat het egoïsme enorm is toegenomen in de voetballerij. Mensen gaan voor het eigen succes, maar hij niet. We hebben zijn collega-spits Zahavi daar weleens van beticht. Het is dan makkelijk voor Malen om zelf ook voor eigen succes te gaan, maar dat doet hij niet", voegt de voormalig aanvaller toe. Toch wil hij nog niet vooruitlopen op een toptransfer voor Malen. "Hij speelt nog geen vier jaar in PSV 1. Hij moet eerst zorgen dat hij de beste wordt van de Nederlandse competitie. Als hij die status heeft bereikt, mag je verder kijken."

Afellay vraagt zich af hoeveel de 21-jarige aanvaller, zesvoudig interrnational van Oranje, zou kunnen opleveren. Zijn contract loopt door tot medio 2024. "Als je zo'n speler toch ziet... Voor Donny van de Beek wordt al veertig miljoen betaald, wat moet hij dan wel niet kosten? Donyell Malen, man... Laten we met zijn allen nog genieten zolang hij nog in Nederland speelt." Arno Vermeulen denkt dat Malen inderdaad meer zou kosten dan Van de Beek. "Voor Sébastien Haller werd door West Ham United al vijftig miljoen betaald. Dan zit je minimaal in die categorie en dan zou hij vijftig miljoen moeten kunnen opbrengen." Van de Beek kostte overigens 39 miljoen, al kan de transfersom die Manchester United betaalt aan Ajax oplopen tot 44 miljoen euro aan de hand van bonussen.