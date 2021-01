Drie analisten van Studio Voetbal maken Erik ten Hag af om interview

Zondag, 10 januari 2021 om 23:35 • Dominic Mostert

De analisten van Studio Voetbal hebben geen begrip voor de keuze van Erik ten Hag om Sébastien Haller op de bank te laten beginnen in de wedstrijd tussen Ajax en PSV (2-2). De recordaankoop maakte pas aan het begin van de tweede helft zijn entree en was met een assist uiteindelijk belangrijk. Haller verklaarde zelf na afloop dat Ten Hag de juiste keuze maakte door hem op de bank te zetten, maar daar zijn de analisten van het praatprogramma het niet mee eens.

Ten Hag legde na de wedstrijd bij de NOS uit waarom hij Haller niet vanaf de aftrap liet starten. De spits kwam vrijdag officieel over van West Ham United. "Omdat hij een drukke week had met heel veel beslissingen", legde de trainer uit. "Hij wist aan het begin van de week nog niet dat hij aan het eind van de week voor Ajax zou spelen. Dat is allemaal in vogelvlucht gegaan. Hij moet wennen aan onze speelstijl en aan onze medespelers. De rust vond ik het moment om hem te brengen."

Zakaria Labyad begon in de punt van de voorhoede, maar maakte in de pauze plaats. Rafael van der Vaart is het absoluut niet eens met de reserverol van Haller. "Het is, en dat meen ik serieus, de allergrootste onzin die er bestaat. Stel dat ze vandaag met 4-0 of 5-0 winnen en Labyad maakt er drie, dan kun je Haller de volgende wedstrijd bij wijze van spreken ook niet opstellen. Het is altijd onzin. Nu komt het goed uit en Haller valt goed in, maar je moet hem gewoon meteen laten spelen. Het is zo'n fitte gozer."

"Ik vind dit zulke onzin", vult Pierre van Hooijdonk aan. "Als je iedereen wijs wilt maken dat de manier van spelen van Ajax hogere wiskunde is, dat je er twee dikke boeken voor moet bestuderen... schei uit. Haller komt uit de Premier League. Die weet wat hij moet doen." Van Hooijdonk vindt de uitleg van Ten Hag moeilijk te rijmen met de invalbeurt. "Na 45 minuten had hij alles wel begrepen en was hij er wel klaar voor?", vraagt hij zich cynisch af. "Haller is voor mij geen twijfelgeval. Hij heeft diepgang, snelheid en rondt goed af. Fysiek is hij heel erg sterk."

De voormalig aanvaller trekt de vergelijking met winteraanwinst Lucas Pratto van Feyenoord, die zondagmiddag van Dick Advocaat meteen een basisplek kreeg op bezoek bij Sparta Rotterdam (0-2 zege). "Je doet tussentijdse aankopen niet voor niets. En Rafael zegt terecht: als iemand anders het goed doet, dan moet je daaraan vasthouden", geeft hij aan. Ook Ibrahim Afellay zou de wedstrijd met Haller zijn begonnen. "Als je iemand met zo'n prijskaartje haalt, dan stel je hem toch meteen op?" Van Hooijdonk gelooft de verklaring van Ten Hag, maar Van der Vaart vermoedt een ander motief. "Hij denkt dat hij het niet kan maken tegenover Labyad."