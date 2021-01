Juventus worstelt zich zonder De Ligt naar moeizame overwinning

Zondag, 10 januari 2021 om 22:51 • Yanick Vos • Laatste update: 22:58

Juventus heeft zondagavond in de Serie A een moeizame overwinning geboekt op Sassuolo. De bezoekers mochten, ondanks dat het een helft met een man minder speelde na rood voor Pedro Obiang, lang hopen op een gelijkspel. Door doelpunten van Aaron Ramsey en Cristiano Ronaldo liep het team van trainer Andrea Pirlo in de slotfase uit naar een 3-1 zege. Juventus is nu de nummer vijf van de Italiaanse competitie met een achterstand van zeven punten op koploper AC Milan, dat nog een wedstrijd tegoed heeft.

Juventus trad op eigen veld aan zonder Matthijs de Ligt, die ontbrak omdat hij eerder deze week positief is getest op het coronavirus. Centraal in de achterhoede werd de Nederlander vervangen door Merih Demiral. De ziekenboeg van Juventus kwam zondagavond nog voller te zitten, daar Weston McKennie en Paulo Dybala in de eerste helft geblesseerd uitvielen. Sassuolo liet zich in Turijn van zijn beste kant zien, terwijl la Vecchia Signora een wedstrijd speelde om snel te vergeten. De ploeg van Pirlo kwam moeizaam tot kansen en maakte voetballend weinig indruk. Op slag van rust kregen de bezoekers een tegenvaller te verwerken, want Obiang werd met rood van het veld gestuurd. Zijn smerige overtreding op Federico Chiesa werd in eerste instantie bestraft met geel, maar na ingrijpen van de VAR trok scheidsrechter Davide Massa rood.

Na rust zette Juventus aan en kwam het op voorsprong. Vijf minuten na de thee kwam de bal terecht voor de voeten van Danilo. De Braziliaanse verdediger bedacht zich geen moment en haalde hard uit. Met een diagonale knal werkte hij de bal snoeihard tegen de touwen: 1-0. Het antwoord van Sassuolo liet niet lang op zich wachten. Hamed Traorè speelde Gregoire Defrel aan in het strafschopgebied. Laatstgenoemde speelde zichzelf vrij met Leonardo Bonucci in zijn rug en liet Juventus-keeper Wojciech Szczesny kansloos. De gelijkmaker was niet onverdiend en in het restant van de tweede helft slaagde Juventus er maar niet in om serieus gevaarlijk te worden.

Sassuolo stond in verdedigend opzicht goed georganiseerd opgesteld, maar ontsnapte toen Chiesa de buitenkant van de paal raakte. De nummer zeven van de Serie A leek een punt mee te gaan nemen vanuit het Juventus Stadium, maar tien minuten voor tijd was het Ramsey die voor de 2-1 zorgde. Bij de tweede paal liep hij een voorzet van Gianluca Frabotta binnen. Sassuolo ging in de absolute slotfase nog op zoek naar de gelijkmaker, maar kreeg in blessuretijd nog de 3-1 om de oren. Ronaldo werd de diepte ingestuurd en bepaalde met zijn vijftiende doelpunt van dit seizoen de eindstand.