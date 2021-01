Bas Dost zet traditie voort en is samen met Noa Lang doorslaggevend

Zondag, 10 januari 2021 om 22:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:45

Bas Dost heeft zijn debuut bij Club Brugge zondagavond opgeluisterd met een doelpunt. De van Eintracht Frankfurt overgekomen winteraanwinst opende de score op bezoek bij STVV en ook zijn landgenoot Noa Lang maakte een belangrijk doelpunt: 1-2. Dost scoorde al na twaalf minuten en zette een persoonlijke traditie voort: de spits scoorde bij zijn debuut voor VfL Wolfsburg, Sporting Portugal, Eintracht Frankfurt en Club Brugge.

Dost en Lang hadden allebei een basisplaats in de voorhoede, terwijl Ruud Vormer links op het middenveld was opgesteld en de teruggekeerde Stefano Denswil op de bank zat. Dost opende de score nadat hij werd bediend door Charles De Ketelaere en met succes hard uithaalde. Halverwege de eerste helft liet Dost een kopkans onbenut na voorbereid werk van Lang en uiteindelijk wist laatstgenoemde zelf te scoren. Krépin Diatta won een duel om de bal en stelde Lang in staat er 0-2 van te maken.

Dost werd in de pauze al gewisseld, want fysiek is hij nog niet volledig in orde. Lang werd in minuut 73 naar de kant gehaald. STVV kwam na de onderbreking sterk uit de kleedkamer. De thuisploeg kwam met twee waarschuwingen, alvorens de aansluitingstreffer volgde in minuut 55. Na een voorzet van Steve De Ridder kopte Jonathan Buatu de bal over Simon Mignolet binnen. Duckens Nazon trof de buitenkant van de paal en daardoor bleef de 2-2 uit. Diezelfde Nazon incasseerde vier minuten voor tijd een directe rode kaart voor een vermeende klap aan Odilon Kossounou.

Blauw-Zwart profiteert met de overwinning van de 2-1 nederlaag die Racing Genk zaterdag leed bij Kortrijk en heeft een voorsprong van vier punten op de nummer twee van de Belgische Pro League. De regerend landskampioen slaat bovendien een groot gat met de ploegen die onder de top twee staan genoteerd: RSC Charleroi heeft negen punten minder dan Club Brugge en zowel OH Leuven als Anderlecht is op tien punten achterstand gezet.