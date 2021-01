Van Basten: ‘Die voorste spelers luisteren niet naar hem, dat zijn gabbertjes’

Zondag, 10 januari 2021 om 22:19 • Dominic Mostert

AZ gaat momenteel gebukt onder een gebrek aan leiderschap op het veld, zo is de overtuiging van Marco van Basten. Teun Koopmeiners draagt de aanvoerdersband, maar de analist van Rondo vraagt zich af in hoeverre de middenvelder daadwerkelijk gezag heeft in de ploeg. AZ remiseerde zaterdag met 1-1 bij PEC Zwolle en liet daarmee na om dicht tegen de top vier aan te kruipen in de Eredivisie. De achterstand op Vitesse en Feyenoord, de gedeelde nummers drie, bedraagt vier punten.

AZ kwam vroeg in de wedstrijd op een 1-0 achterstand en hield dankzij Fredrik Midtsjö een punt over aan het duel. "Ik vind dat AZ een heel jeugdige indruk maakt. Dat is goed en tegelijkertijd niet goed", vindt Van Basten. "De jeugd moet wel gekoppeld worden aan ervaring en aan leiding. Ik denk dat de trainerswissel ook wel een rol speelt, maar er staan voorin drie jongens", doelt hij op Jesper Karlsson, Myron Boadu en Calvin Stengs. "Wie is de leider? Koopmeiners is twintig jaar. Is dat de leider? Hij is een geweldige speler en een intelligente jongen, maar je mag hem eigenlijk nog niet bestempelen als de leider van het team. Wie is het dan? Een jonge speler kan wel de leider zijn, maar het is heel zwaar."

Youri Mulder neemt het op voor Koopmeiners en zegt dat de aanvoerder zich goed manifesteert als leider. "Dat is ook zo, maar ik denk niet dat de voorste spelers veel naar hem luisteren", countert Van Basten. "Dat zijn gabbertjes van elkaar. Je moet er één hebben die zegt hoe het gaat. Die hebben ze nodig. Soms moet iemand op zijn flikker krijgen." Jan van Halst vindt dat er sowieso meer verwacht mag worden van de aanvallers van AZ. "Is dat niet het probleem van AZ? Stengs en Boadu worden gezien als talenten die nog mogen falen, maar dat is toch een keer voorbij? Als je 23 bent in de Nederlandse competitie, dan ben je bijna geen talent meer."

Na de wedstrijd erkende aanvoerder Koopmeiners voor de camera van ESPN dat AZ zich een betere start van de tweede seizoenshelft had gewenst, maar hij voegde eraan toe zijn ploeg nog niet af te schrijven voor de titel. “Dan doen wij het wel”, zegt Kenneth Perez lachend tijdens de nabeschouwing bij Dit was het Weekend. “AZ... Kom op man. Kijk even tegen wie ze punten hebben laten liggen: ADO Den Haag, VVV-Venlo, PEC Zwolle. Je kunt wel zeggen dat ze zeven punten achter staan op Ajax, maar er zitten nog vier teams tussen die ook niet alles gaan laten liggen. AZ is te wisselvallig en te matig.” De jeugdigheid die Van Basten opmerkt, valt Ronald de Boer ook op. "Ik had echt het gevoel dat ik naar een Onder-19-wedstrijd zat te kijken. Echt kindervoetbal. Het is allemaal heel fragiel."