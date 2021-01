TOP Oss loopt clubrecord mis en incasseert pijnlijk doelpunt in slotfase

Zondag, 10 januari 2021 om 22:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:15

TOP Oss is er niet in geslaagd om een clubrecord uit de boeken te schieten. De ploeg van trainer Klaas Weels zou bij de zesde overwinning op rij de geschiedenisboeken ingaan, maar liep tegen Go Ahead Eagles in de slotfase tegen een nederlaag aan: 1-0. Het duel zou aanvankelijk zaterdagavond worden gespeeld, maar werd op verzoek van de Deventenaren door de KNVB een dag opgeschoven.

Go Ahead Eagles kampt al een tijdje met personele problemen, nadat de club eind december werd geconfronteerd met een corona-uitbraak binnen de club. Het leidde tegen Jong PSV (2-3 winst) tot een alternatief elftal, waarbij reservedoelman Mitchel Michaelis ook nog eens geblesseerd uitviel. Go Ahead diende vervolgens een verzoek in bij de KNVB om het duel met TOP Oss uit te stellen, waarna de voetbalbond de wedstrijd verplaatste van zaterdag naar zondagavond.

De bezoekers begonnen beter aan de wedstrijd en hadden in de eerste helft het veldoverwicht. Tot heel grote kansen leidde dit alleen niet. Dean Geuzen was het dichtst bij de openingstreffer, nadat de middenvelder van zo’n dertig meter mocht aanleggen voor een schot. Zijn inzet werd door doelman Jay Gorter naast het doel gekeken. Gorter leek het duel met Oss aanvankelijk te moeten missen, maar bleek vlak voor de aftrap alsnog fit genoeg om aan te treden en zijn rentree te maken tussen de palen.

Zo saai als de eerste helft was, zo sprankelend begonnen beide ploegen aan de tweede helft. Weer was het Geuzen die het doel van de Deventenaren onder vuur nam. De voormalig speler van Feyenoord legde vijf minuten na rust aan voor een vrije trap, maar zag zijn inzet stijlvol uit de rechterbenedenhoek worden geplukt door de Go Ahead-doelman. Aan de andere kant was Sam Hendriks dichtbij een treffer. De spits nam een voorzet van Bradly van Hoeven goed aan op de borst, maar zag Bo Geens zijn doel goed verkleinen om een tegentreffer te voorkomen.

Toen het duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, besloot scheidsrechter Robin Hensgens de bal vijf minuten voor het einde op de stip te leggen na een overtreding van Geens. De doelman ging met zijn voeten naar de bal en raakte daarbij de benen van Antoine Rabillard. Het buitenkansje werd benut door aanvoerder Jeroen Veldmate, die de bal hard in het dak van het doel schoot: 1-0. Go Ahead staat met 32 punten op de zevende plaats, terwijl de opmars van Oss stokt: de Noord-Brabanders staan twaalfde met 25 punten.