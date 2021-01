Van Basten: ‘De beste speler, bla bla, hij is lang niet zo goed als men zegt’

Zondag, 10 januari 2021 om 21:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:15

Marco van Basten is in de eerste seizoenshelft nog niet gecharmeerd geraakt van Antony. De Braziliaan, die zondag in de topper tegen PSV (2-2) de tweede Ajax-treffer voor zijn rekening nam, lijdt volgens de voormalig wereldvoetballer van het jaar te vaak balverlies en is te slordig in zijn spel. Antony werd eerder deze week door Kees Kist ook al betiteld als tegenvallende aankoop bij de Ajacieden.

Van Basten laat zondagavond aan tafel bij Rondo weten meer te hebben verwacht van Antony in zijn eerste maanden als Ajax-speler. “Hij is bij lange na niet zo goed als iedereen liep te verkondigen”, aldus de Europees kampioen. “In de kranten werd hij aangekondigd als de beste speler, de grootste aankoop, bla bla. Hij maakte een goede goal en heeft ook wel een paar keer gescoord dit seizoen, maar hij lijdt ook heel veel balverlies. Ik merk bij hem vaak misverstanden.” Antony raakte tegen PSV 18 keer de bal kwijt; bij Ajax leed alleen Dusan Tadic (29 keer) meer balverlies.

Met balverlies op het middenveld stond Antony aan de basis van de 0-2 van PSV. Hij raakte de bal kwijt aan Ibrahim Sangaré, waarna PSV snel counterde en Eran Zahavi scoorde. Wel kwam hij vervolgens zelf tot scoren: op aangeven van Nicolás Tagliafico bepaalde de buitenspeler de eindstand. Het was zijn zevende competitietreffer van het seizoen en hij gaf deze jaargang evenzoveel assists. Jack van Gelder wijst zijn tafelgasten op het feit dat Antony het momenteel moet doen zonder zijn familie, die door de coronapandemie niet over kan komen vanuit Brazilië. “Dat speelt natuurlijk ook mee”, aldus Van Gelder.

Ajax begon tegen PSV met Quincy Promes en Zakaria Labyad in de as van het veld, respectievelijk als spits en nummer tien. In de rust bracht Erik ten Hag Sébastien Haller binnen de lijnen als nieuwe aanvalsleider, die daarmee zijn debuut maakte voor Ajax. “Ik vind het apart dat er niet meer wordt teruggegrepen op Dusan Tadic als spits, terwijl dat in de Champions League zo goed ging”, verbaast Jan van Halst zich. “Dat is toch lekker als aanspeelpunt? Maar Ten Hag wil Tadic op links hebben.”