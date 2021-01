Mulder had liever Boadu of Zirkzee bij Ajax gezien: ‘Haller B-keus van West Ham’

Zondag, 10 januari 2021 om 20:50 • Yanick Vos • Laatste update: 21:19

Youri Mulder had liever niet gezien dat Ajax zich had versterkt met Sébastien Haller, zo zegt hij zondagavond bij Rondo. De analist vindt dat de Amsterdammers beter een jonge Nederlandse spits hadden kunnen aantrekken. Mulder had liever Myron Boadu of Joshua Zirkzee naar Ajax zien vertrekken, ondanks dat zij volgens hem een mindere garantie bieden op doelpunten dan Haller.

Marco van Basten snapt wel waarom Ajax zich heeft versterkt met Haller, die voor 22,5 miljoen euro is overgenomen van West Ham United. “Ten Hag heeft met hem gewerkt en is stellig met zijn mening over hem, en ik denk dat dat ook wel terecht is”, zegt Van Basten in het voetbalpraatprogramma van Ziggo Sport. “Hij is wel een jongen die technisch redelijk onderlegd is. Hij is ook fysiek sterk. Ik denk dat hij in Nederland veel meer in staat is om beslissend te zijn dan in Engeland en dat deze jongen veel kwaliteiten heeft voor de Eredivisie.”

Mulder vraagt Van Basten of Haller een Europese topspits is. “Hij is niet zo goed als Lewandowski, maar hij is goed voor Ajax”, antwoordt Van Basten over de 26-jarige Ivoriaans international, die zondag zijn debuut maakte als invaller in de wedstrijd tegen PSV (2-2). Mulder is kritisch op Haller en geeft aan dat zijn rendement niet hoog is. Van Basten ziet dat anders en wijst naar zijn tien goals in vijftig wedstrijden bij West Ham United. “In Nederland is dat wel veel makkelijker, dus je maakt twee keer zoveel goals.”

Mulder noemt Haller een ‘B-keus’ van West Ham United. “Kun je zo’n speler zelf niet opleiden?”, aldus de oud-voetballer. Van Basten vindt Haller wel degelijk een ‘A-keus’ van West Ham. “Ze betalen niet voor niets vijftig miljoen euro voor hem.” Mulder blijft bij zijn standpunt en vindt dat Ajax beter voor een andere spits had moeten gaan. “Als Ajax moet je niet op de scouting van West Ham United afgaan”, zegt Mulder, die van Khalid Boulahrouz de vraag krijgt wie hij liever naar Ajax had zien gaan. “Ik had misschien wel een jonge Nederlandse spits gehaald. Myron Boadu misschien, of Joshua Zirkzee. Ik zou het aantrekkelijker gevonden hebben als je Zirkzee koopt van Bayern München.”

Presentator Jack van Gelder merkt op dat Haller een garantie op goals biedt. “Ja, maar ergens vind ik het idee minder aantrekkelijk”, aldus Mulder. Jan van Halst haakt in: “Dus jij zou eerder Zirkzee of Boadu aantrekken met het risico dat je daardoor geen kampioen wordt en geen Champions League kan spelen?” Mulder: “Ja, dat zou ik eerder doen. Risico’s zijn juist het leuke aan het voetbal. Het feit dat ze dat financiële risico moeten lopen is al niet goed.” Haller deed zondag 45 minuten mee in de wedstrijd tegen PSV (2-2). Halverwege kwam hij als vervanger van Zakaria Labyad binnen de lijnen. Vijf minuten na zijn invalbeurt werd zijn doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Na 65 minuten spelen leverde hij de assist op de 2-2 van Antony.