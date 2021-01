Roger Schmidt geïrriteerd: ‘Misschien heb je zelf gevoetbald, dan weet je dat’

Zondag, 10 januari 2021 om 20:46 • Dominic Mostert

Roger Schmidt is overwegend tevreden over het resultaat van PSV in de uitwedstrijd tegen Ajax (2-2) van zondag. De trainer van PSV erkent dat er sprake is van enige teleurstelling omdat zijn ploeg een 0-2 achterstand kwijtraakte, maar is goed te spreken over het spel en de gecreëerde kansen van zijn ploeg. Schmidt verdedigt bovendien zijn spelers die aan het eind van de wedstrijd vermoeid raakten en zich lieten wisselen.

"Het was een heel zware wedstrijd", concludeert de oefenmeester voor de camera van ESPN. "We speelden tegen een goede ploeg. We hadden goede momenten, maar je moet de kwaliteiten van Ajax ook erkennen en respecteren. Als je met 0-2 voor staat, ben je niet honderd procent tevreden met een 2-2 gelijkspel. Maar het was een goede prestatie, tegen een goede tegenstander. Een goede start van het jaar." PSV stond na 21 minuten met 0-2 voor en zocht na 45 minuten de kleedkamers op met een 1-2 voorsprong. Na de pauze kwam Ajax langszij en had de thuisploeg meestal de controle.

Toch vindt Schmidt niet dat er sprake is van een groot verval bij zijn ploeg in het tweede bedrijf. "Het verschil tussen de eerste en tweede helft was niet zo groot. Onze start was top en daarna bleven we goed in de wedstrijd zitten. In balbezit hadden we het wat beter kunnen doen", geeft de Duitser evenwel toe. "Normaal kunnen we de bal langer in bezit houden en hebben we de energie om iets te creëren; nu verloren we de bal soms te makkelijk. Dat kost energie en Ajax zette druk. Maar we gaven ze niet veel kansen, zeker niet in de eerste helft. We hadden een derde doelpunt kunnen maken, maar al met al is het een goed resultaat."

Schmidt voerde uiteindelijk vier wissels door. Donyell Malen en Eran Zahavi waren vermoeid. "Het was vandaag een fysieke wedstrijd. We moesten wat wissels doorvoeren. In de slotfase kregen we wat meer controle en creëerden we één à twee goede kansen. Uiteindelijk hadden we vijf à zes goede kansen en dat is een goed teken", vervolgt Schmidt, die niet echt gediend lijkt van de kritiek op de fitheid van zijn spelers. "Ik denk dat we een heel zwaar schema achter de rug hebben. We hebben bijna elke wedstrijd gewonnen en spelen nu gelijk tegen Ajax. Als je dat niet genoeg vindt, is dat jouw mening. Ik vind het genoeg. Als je denkt dat je onze fitheid kan bekritiseren is dat jouw mening, niet de mijne."

Schmidt erkende dat Ajax in de tweede helft soms fitter oogde dan PSV. Toch reageert hij kribbig op een aanvullende vraag van journalist Milan van Dongen over de fysieke gesteldheid van zijn ploeg. De trainer van de nummer twee van de Eredivisie wil aanvankelijk niet beamen dat Zahavi en Malen werden gewisseld omdat ze niet meer fit genoeg waren. "Dat is jouw zienswijze. Ze hebben veel moeten werken en Zahavi scoorde twee keer en Donyell gaf twee assists", geeft hij aan. "Dan word je aan het eind van de wedstrijd moe. Misschien heb je zelf gevoetbald, dan weet je dat."