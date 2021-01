Jongste debutant aller tijden scoort na invalbeurt bij Tottenham Hotspur

Zondag, 10 januari 2021 om 19:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:58

Tottenham Hotspur heeft zondagavond eenvoudig de volgende ronde van de FA Cup bereikt. De ploeg van manager José Mourinho was in de derde ronde gekoppeld aan de amateurs van Marine FC en had geen kind aan de achtsteklasser: 0-5. Mourinho, die Steven Bergwijn en een groot aantal andere basiskrachten rust gunde, liet Alfie Devine debuteren als jongste speler ooit in de geschiedenis van the Spurs. De tiener loste met zijn 16 jaar en 163 dagen Dane Scarlett af, die in november vorig jaar zijn debuut maakte.

Mariner, dat zesde staat in de Northern Premier League, tekende verrassend genoeg voor het eerste gevaar van de wedstrijd. Neil Kengni slalomde zich vanaf de middellijn tussen een aantal Tottenham-spelers door en probeerde het van zo’n dertig meter, maar zag zijn schot op de lat uiteenspatten boven reservedoelman Joe Hart. Niet veel later was het aan de andere kant wel raak, toen Carlos Vinícius de bal voor een leeg doel voor het intikken had. De aanvaller raakte de bal op aangeven van Gedson Fernandes volledig verkeerd, maar kon hem daardoor simpel langs de al liggende Bayleigh Passant schuiven: 0-1.

Het bleek de opmars voor een simpele avond voor de nummer vier van de Premier League, die de score na een half uur verdubbelde dankzij Vinícius. Weer was het een koud kunstje voor de Braziliaan, die doelman Passant nog zag redden op een inzet van Matt Doherty, maar in tweede instantie kansloos liet. Nadat Lucas Moura met een mooie vrije trap in de linkerbovenhoek voor de 0-3 zorgde, completeerde Vinícius nog voor rust zijn hattrick. De 25-jarige voorhoedespeler frommelde zich in het strafschopgebied langs enkele Marine-verdedigers en liet Passant voor de vierde keer kansloos met een bekeken lob in de verre hoek: 0-4.

Mourinho liet bij aanvang van de tweede helft de zestienjarige Devine debuteren, die daarmee de jongste speler ooit werd in de geschiedenis van de Londense club. Alsof dat nog niet genoeg was voor de tiener, tekende hij tien minuten na zijn invalbeurt voor de vijfde van de middag voor Tottenham. De middenvelder werd met een hakje bereikt door Moura en schoot vervolgens vanaf de linkerkant van het veld knap raak in de korte hoek: 0-5. Ook Gareth Bale kreeg vervolgens nog een half uur speeltijd van de Portugese oefenmeester, die onder andere Harry Kane, Heun-Min Son en Hugo Lloris niet nodig had.

In de slotfase nam Tottenham wat gas terug en gaf het de thuisploeg de gelegenheid om aanspraak te maken op een eretreffer, maar de gasten waren niet bij machte om in de buurt van het doel van Hart te komen. In de blessuretijd had Vinícius zijn vierde van de avond op de schoen, maar zijn poging uit de draai ging rakelings naast.