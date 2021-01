Ronald de Boer stipt zwakke Ajacied aan: ‘Het wordt een behoorlijke dvd’

Zondag, 10 januari 2021 om 19:47 • Dominic Mostert

Perr Schuurs beleefde geen gelukkig optreden in de wedstrijd tussen Ajax en PSV (2-2), concluderen analisten Ronald de Boer en Kenneth Perez van ESPN. In de nabeschouwing bij Dit was het Weekend wordt de rol van de centrumverdediger bij de twee doelpunten van PSV uitgelicht. Schuurs maakte inschattingsfouten en toonde een gebrek aan oriëntatievermogen, luidt de conclusie van de analisten.

In de tweede minuut opende PSV de score al. Na een inspeelpass van Olivier Boscagli toucheerde Donyell Malen de bal op ingenieuze wijze met de hak, waardoor hij Eran Zahavi vrij voor André Onana zette. De spits had aan één balaanraking genoeg om te scoren. "Het was een geweldige bal van Donyell Malen, die de bal in één keer doortikt", reageert De Boer. De pass van Boscagli wordt door Perez uitgelicht. "Dat is wat je wilt zien, die harde ballen tussen de linies. Het is dan ook wel lekker dat ze op deze manier verwerkt worden."

Perez doelt op de wijze waarop de defensie van Ajax reageerde. Daar uit ook De Boer kritiek op. "Perr schat ‘m slecht in. Hij dacht eerst dat hij de bal zou onderscheppen bij Zahavi", aldus de techniektrainer van Ajax, die ook zag dat Schuurs bij de 0-2 weifelend optreden. Op het middenveld stapte Schuurs in om Ibrahim Sangaré af te stoppen, maar hij trok zich al gauw terug. Vervolgens combineerden Zahavi en Malen en scoorde eerstgenoemde opnieuw. "Bij het tweede doelpunt stapt Schuurs in, maar toch weer niet. Dan is hij te laat. Hij kijkt vervolgens naar de bal terwijl hij eigenlijk met Malen mee moet lopen en daarom is hij te laat. Dat moet echt een stuk beter."

Zes minuten voor het einde van de officiële speeltijd kwam Schuurs bovendien goed weg in een duel aan de zijlijn, vindt De Boer. Hij veroverde de bal van Noni Madueke en werd niet bestraft, al had dat volgens De Boer wel kunnen gebeuren. “Ik vind dat hij hier ongelooflijk veel mazzel heeft gehad. Je moet weten dat Madueke eigenlijk te snel is. Het is eigenlijk gewoon een vrije trap. Schuurs moet eigenlijk iets rechter in de richting van het doel lopen en dan houd je ‘m bij. Dan houd je de bal naar de buitenkant. Nu gokt hij dat hij snel is, maar dat was hij niet. Hij had zomaar rood kunnen hebben en van het veld moeten gaan."

"Dit gebeurt hem te vaak. Het zijn weer leermomenten. Hij zal de beelden terugkijken en inzien dat hij het de volgende keer anders moet doen", verwacht De Boer. Als Perez en presentator Jan Joost van Gangelen aanstippen dat Schuurs te vaak ongelukkige momenten heeft, reageert De Boer lachend. “Het wordt een behoorlijke dvd. Op topniveau, in de Champions League, zijn ze misschien nog wel sneller dan Madueke. Het moet beter.” Perez is van mening dat Schuurs 'veel kenmerken van een goede verdediger' heeft. "Hij is fysiek in orde en snel, maar oriëntatie is ongelooflijk belangrijk. Ik denk dat oriëntatie een talent is. Inzicht is wel iets wat je moet hebben", aldus de Deen. De Boer concludeert: "Het gaat om anticiperen. Hij reageert vaak, en dan ben je te laat."