Haller na Ajax-debuut: ‘De juiste beslissing om mij op de bank te zetten’

Zondag, 10 januari 2021 om 19:17 • Yanick Vos • Laatste update: 19:25

Ajax-spits Sébastien Haller vindt dat Erik ten Hag de juiste beslissing heeft genomen door hem zondag niet op te stellen tegen PSV. De recordaankoop van de Amsterdammers kwam na 45 minuten spelen binnen de lijnen bij een 1-2 achterstand en had slechts vijf minuten nodig om het net te laten bollen. Zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. “Ik voelde al dat het buitenspel was”, aldus Haller na afloop van het 2-2 gelijkspel in gesprek met ESPN.

Ajax kwam zondag al na twee minuten op achterstand door een goal van Eran Zahavi. De PSV-spits maakte even later zelfs 0-2. “Daar moeten we van leren. Maar we staan nog steeds op de eerste plaats, dus dat is goed”, aldus de spits die vrijdag werd gepresenteerd door Ajax. Waarom Haller niet vanuit de basis begon? “Dat had veel redenen”, zegt Haller, die de vervanger was van Zakaria Labyad. “Het was de juiste beslissing om mij vandaag op de bank te zetten. Een transfer kost veel energie, je moet heel veel dingen regelen. We moeten voorzichtig zijn, geen risico’s nemen want het seizoen is nog lang.”

Toen Haller vijf minuten na zijn invalbeurt scoorde, vierde hij zijn treffer ingetogen. De spits had al het vermoeden dat hij buitenspel stond. “Ik was er niet zeker van dat de goal telde, want ik voelde dat het buitenspel was”, aldus Haller, die in de 65ste minuut de assist gaf op de 2-2 van Antony. “We hebben daarna de kansen gehad om te winnen. Iedereen weet dat dit soort wedstrijden tussen de nummers een en twee beslist worden op details. Het was een behoorlijk intense wedstrijd. In fysiek opzicht is de Engelse competitie de top, maar zo heeft iedere competitie zijn eigen eigenschappen. Bij Ajax proberen we voetbal te spelen, hier draait het om passing en de manier van bewegen. Het is moelijk om de competities te vergelijken.”

Haller kan met Ajax donderdag opnieuw aan de bak, want dan staat de competitiewedstrijd tegen FC Twente op het programma. De ploeg van trainer Erik ten Hag wacht zware weken, met meerdere topwedstrijden tegen Feyenoord en AZ. “Ik ben eraan gewend, het is geen probleem”, aldus de ex-spits van West Ham United en Eintracht Frankfurt. “Ik ben hier om te spelen en er is geen betere manier om te beginnen dan door veel wedstrijden te spelen.” De uitwedstrijd van Ajax tegen FC Twente begint donderdagavond om 20.00 uur.