Real Madrid kan niet terug naar Madrid en kiest voor noodoplossing

Zondag, 10 januari 2021 om 19:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:47

Real Madrid heeft van de luchtvaartautorireiten in Spanje geen toestemming gekregen om Pamplona te verlaten. De ploeg van trainer Zinédine Zidane, die zaterdagavond met 0-0 gelijk speelde op bezoek bij Osasuna, is door de barre weersomstandigheden genoodzaakt om maandagmorgen rechtstreeks naar Málaga te vliegen. Daar spelen de Madrilenen donderdagavond de finale van de Super Cup tegen Athletic Club.

De terugvlucht van Real stond in eerste instantie gepland voor zondagochtend en zou rechtstreeks naar Madrid gaan, maar daar werd door de autoriteiten een stokje voor gestoken na de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen. Door de slechte weersomstandigheden is het niet mogelijk om te landen in Madrid. "Er zullen op dit moment geen aankomsten zijn in Madrid, totdat de oorspronkelijke schema's zijn gereorganiseerd", aldus de AENA, het bedrijf dat het beheer heeft over de luchthavens in Spanje.

Volgens minister Jose Luis Ãbalos, die de verantwoordelijkheid heeft over het vervoer in Spanje, werd de beslissing om niet te vliegen genomen door de piloot. “De luchthaven was operationeel, maar het was erg moeilijk om vluchten vast te stellen. We hebben de prioriteit gegeven aan noodzakelijke vluchten.” De heenreis naar Pamplona verliep voor Real ook al niet helemaal zonder problemen. Voorafgaand aan de reis bleef het vliegtuig van de Koninklijke lange tijd aan de grond en vertrok het met een vertraging van enkelel uren richting Osasuna.

Real Madrid kwam tegen de nummer voorlaatst niet tot scoren en liep tegen duur puntenverlies aan in de strijd om het kampioenschap in LaLiga. “Dit was geen voetbalwedstrijd, het had afgelast moeten worden”, zei Zidane na afloop van het duel over de omstandigheden. “We zijn slecht omgegaan met de omstandigheden en de reis. We hebben gedaan wat we konden op het veld, maar het gevoel dat nu leeft is dat het geen goede wedstrijd was.” Aanstaande donderdag speelt Real in Málaga voor het tweede achtereenvolgende jaar de finale van de Spaanse Super Cup. Vorig jaar wonnen de Madrilenen na strafschoppen van Atlético Madrid.