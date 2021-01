Ajax poetst achterstand weg tegen PSV en behoudt koppositie

Zondag, 10 januari 2021 om 18:36 • Dominic Mostert

De topper tussen Ajax en PSV heeft zondag geen winnaar opgeleverd. De ploeg van Erik ten Hag poetste een 0-2 achterstand weg en behoudt daardoor de koppositie, met één punt voorsprong op PSV: 2-2. De spanning neemt na het gelijkspel toe in de Eredivisie, want Feyenoord en Vitesse hebben een achterstand van nog maar drie punten op Ajax. Eran Zahavi maakte beide goals voor PSV, waarna Quincy Promes en Antony scoorden voor de Amsterdammers.

PSV moest het stellen zonder Mario Götze, die vanwege lichte klachten thuis bleef, maar Marco van Ginkel en Érick Gutiérrez behoorden na een lange absentie weer tot de wedstrijdselectie. Bovendien was Zahavi erbij na zes gemiste officiële wedstrijden door blessureleed. Bij Ajax begon recordaankoop Sébastien Haller op de bank. Hij liep zich na een halfuur echter al warm, want de tussenstand was 0-2 en Ajax creëerde weinig grote mogelijkheden. PSV stond goed georganiseerd; met name in de as van het veld lieten de bezoekers zich niet verrassen.

Nooit eerder kwam PSV zo vroeg op voorsprong op bezoek bij Ajax, want in de tweede minuut opende de ploeg van Roger Schmidt de score al. Na een inspeelpass van Olivier Boscagli toucheerde Donyell Malen de bal op ingenieuze wijze met de hak, waardoor hij Zahavi vrij voor André Onana zette. De spits had aan één balaanraking genoeg en produceerde het vijfduizendste doelpunt ooit van PSV in de Eredivisie. Een serieuze mogelijkheid op de 0-2 volgde na negen minuten uit een vrije trap. Net buiten het strafschopgebied zocht Philipp Max de linkerhoek uit met een indraaiend schot, maar Onana bracht redding.

De 0-2 kwam er niet veel later alsnog. Op het middenveld raakte Antony de bal kwijt aan Ibrahim Sangaré, waarna PSV snel counterde. Opnieuw combineerden Malen en Zahavi met elkaar en opnieuw was laatstgenoemde de afmaker. Zahavi werd de eerste speler sinds Ricky van Wolfswinkel (oktober 2010) die twee keer scoorde tegen Ajax in de eerste 21 minuten van een Eredivisie-duel. De eerste grote kans van Ajax was na 27 minuten voor Dusan Tadic, die van dichtbij de paal trof na een lage voorzet van Noussair Mazraoui vanaf de rechterflank. Voor rust vond Ajax de aansluiting toch nog via Promes, die van dichtbij kon binnenschieten.

De aanvallende middenvelder werd vanaf de linkerflank bereikt door Tadic, die Jordan Teze knap omspeelde, en kwam zodoende ook in zijn vijfde ontmoeting ooit met PSV in de Eredivisie tot scoren. Aan het begin van de tweede helft maakte Haller zijn entree en de spits scoorde al binnen vijf minuten. De vlag van de grensrechter ging niet omhoog, maar arbiter Björn Kuipers keurde de goal toch af toen bleek dat Haller buitenspel stond na de pass van Tadic. Er kwamen kansen voor PSV op een grotere voorsprong: opnieuw keerde Onana een indraaiende vrije trap van Max en kort daarna bereidde de linksback een kopbal van Zahavi voor. Ajax bleef overeind.

Vervolgens trok de thuisploeg het initiatief naar zich toe. Het spelbeeld was hetzelfde als aan het einde van de eerste helft: Ajax had het balbezit en zette PSV steeds verder onder druk. Een kopbal van Antony werd nog gepakt door Yvon Mvogo, maar de Braziliaan zorgde uiteindelijk wel voor de 2-2. Sangaré kreeg de bal niet ver genoeg weg, waarna Nicolás Tagliafico de bal onderschepte. De linksback vond Haller, die Antony in staat stelde af te ronden. PSV kwam nauwelijks nog van de eigen helft af. Bij Ajax maakte Mohammed Kudus twaalf minuten voor tijd zijn opwachting na enkele maanden van blessureleed. Bij PSV, dat in de slotfase sterker werd, maakte Gutiérrez zijn rentree als invaller.