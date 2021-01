Ergste vrees wordt werkelijkheid voor zeer ongelukkige Axel Witsel

Zondag, 10 januari 2021 om 18:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:11

Het is maar zeer de vraag of Axel Witsel komende zomer in actie komt namens België tijdens het EK. De middenvelder van Borussia Dortmund raakte zaterdagavond zwaar geblesseerd in de gewonnen uitwedstrijd tegen RB Leipzig (1-3 winst) en blijkt na onderzoek zijn achillespees te hebben afgescheurd. De middenvelder werd na een half uur spelen door twee verzorgers van Borussia Dortmund naar de kant geholpen, waarna hij vervangen werd door Emre Can.

Zonder dat er een bal in de buurt was ging Witsel zaterdagavond in de Bundesliga-topper naar de grond. “Axel voelde iets in zijn achillespees”, verklaarde trainer Edin Terzic na afloop van het duel met Leipzig. “We moeten nog wachten op de juiste diagnose.” Die diagnose volgde amper een dag later: een afgescheurde achillespees. Voor een dergelijke blessure staat doorgaans een revalidatieperiode van zes tot acht maanden, waardoor het EK voetbal voor de Belgische middenvelder te vroeg zou komen. Het EK start komende zomer op 11 juni.

Ook aanvoerder Marco Reus liet na afloop van het duel tegenover Sky weten dat het ‘er niet goed uitzag’ voor zijn ploeggenoot. Witsel is zowel bij Dortmund als de Belgische nationale ploeg doorgaans verzekerd van een basisplek, waardoor bondscoach Roberto Martínez genoodzaakt is om naar een alternatief te zoeken op het middenveld van de Rode Duivels. Dortmund won de kraker tegen Leipzig uiteindelijk met 1-3, onder andere dankzij twee treffers van een uitstekend spelende Erling Braut Haaland.