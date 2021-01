Tiémoué Bakayoko redt geplaagd Napoli op laatste moment

Zondag, 10 januari 2021 om 17:19

Napoli heeft zich zondagmiddag in de slotfase van de wedstrijd verzekerd van een overwinning op Udinese. In het Serie A-duel zag het er lang naar uit dat de ploeg van Gennaro Gattuso punten ging morsen, maar Tiémoué Bakayoko bezorgde zijn ploeg met een kopbal alsnog de zege: 1-2. Napoli klimt, in afwachting van wat Juventus zal doen, naar de vijfde plek op de ranglijst; Udinese blijft steken op de dertiende positie.

Napoli was in de openingsfase op bezoek Udinese erg terughoudend, maar na een kwartier spelen kwam de thuisploeg wel op voorsprong. Fabrizio Pasqua zag een overtreding in het zestienmetergebied van Kevin Bonifazi op Hirving Lozano over het hoofd, maar na het bekijken van de videobeelden kende de arbiter alsnog een strafschop toe. Lorenzo Insigne mocht achter de bal gaan staan om het klusje te klaren en faalde niet: 0-1.

Het antwoord van Udinese, dat de Nederlanders Thomas Ouwejan, Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar op de bank had zitten, volgde ruim tien minuten na een grote fout van Napoli in de opbouw. Amir Rrahmani dacht rustig zijn doelman te kunnen aanspelen, maar had niet in de gaten dat Kevin Lasagna ook rekening hield met de terugspeelbal. De spits van Udinese onderschepte de pass en rondde oog in oog met Alex Meret koelbloedig af: 1-1. Even later kreeg Lasagna zelfs de mogelijkheid om zijn ploeg de voorsprong te bezorgen, maar zijn schot miste net de kracht om Meret te verschalken.

In de tweede helft zetten de Napolitanen een tandje bij, waardoor Insigne al vijf minuten na rust een grote kans op de gelijkmaker kreeg; zijn inzet van buiten de zestien vloog echter rakelings naast de linkerpaal. In het restant van de tweede helft hadden i Azzurri het meeste de bal, maar het veldoverwicht leidde langere tijd niet direct tot grote kansen. Napoli leek zodoende voor de vijfde keer in zes wedstrijden punten te verspelen, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd bracht Bakayoko de verlossing. De middenvelder torende hoog boven zijn directe tegenstander uit en knikte uit een vrije trap van Mario Rui via de paal binnen: 1-2. Bij Udinese viel Zeegelaar twintig minuten voor tijd nog in als enige Nederlander.