Edgar Davids bij debuut in Portugal met rood van het veld gestuurd

Zondag, 10 januari 2021 om 17:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:11

Edgar Davids heeft bij zijn debuut als trainer van SC Olhanese een directe rode kaart gekregen. De Nederlander, die eerder deze week werd aangesteld bij de Portugese derdeklasser, werd weggestuurd nadat er na het laatste fluitsignaal een opstootje was ontstaan tussen spelers van beide ploegen.

Wat de oefenmeester exact heeft gedaan of gezegd, is niet bekend. De oud-international mengde zich in een ruzie die zich na afloop van de wedstrijd tegen Lusitano GC voordeed. Het leverde de oud-international van het Nederlands elftal een rode kaart op, terwijl de trainer van de tegenstander een gele kaart zag. Davids werd na afloop door journalisten gevraagd naar de exacte oorzaak van de rode kaart, maar weigerde de aanwezige pers te woord te staan.

Davids, die met zijn ploeg de vijfde plek inneemt in de Portugese derde divisie, wist bij zijn debuutwedstrijd niet tot een overwinning te komen. De voormalig verdediger werd begin deze week aangesteld als opvolger van de ontslagen José Carlos Araújo, die eind vorig jaar vertrok als trainer van Olhanese. In 2013 overkwam Davids bij Barnet FC iets soortgelijks, toen hij als speler annex trainer zijn derde rode kaart van het seizoen kreeg en vervolgens besloot te stoppen met voetballen. De 74-voudig international was van mening dat scheidsrechters het op hem gemunt hadden, waarna hij zijn schoenen aan de wilgen hing.