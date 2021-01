Giakoumakis in knotsgekke slotfase goud waard voor VVV-Venlo

Zondag, 10 januari 2021 om 16:31 • Laatste update: 16:53

VVV-Venlo heeft zich zondagmiddag in extremis verzekerd van drie punten in de Eredivisie. In De Koel kregen de Limburgers visite van Willem II, dat door toedoen van Georgios Giakoumakis diep in blessuretijd verslagen werd: 2-1. De Tilburgers blijven door de nederlaag met negen punten steken op de zeventiende plek; VVV bezet met drie punten meer de vijftiende positie op de ranglijst.

Willem II begon opportunistisch aan de ontmoeting met VVV-Venlo, dat met winteraanwinsten Kristopher Da Graça en Leon Guwara in de basis aan de aftrap stond. Waar Ché Nunnely zijn inzet nog voor het verstrijken van de achtste speelminuut gekeerd zag worden door Thorsten Kirschbaum, was het na een kwartier spelen wel raak voor de Tilburgers. Jan-Arie van der Heijden kreeg de bal voor zijn voeten in het zestienmetergebied en vond vervolgens met een verwoestend schot het dak van het doel: 0-1.

Vijf minuten na de openingstreffer kwamen de bezoekers dicht bij een tweede treffer via een kopbal van Vangelis Pavlidis, maar Kirschbaum hield zijn ploeg met een prachtige redding op de been. Na een half uur spelen was het Kwasi Okyere Wriedt die de voorsprong dacht te verdubbelen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Joshua John zorgde in de slotfase van de eerste helft voor het belangrijkste wapenfeit van VVV; zijn schot richting de linkerbenedenhoek werd echter fraai gekeerd door Jorn Brondeel.

Het niveau van de wedstrijd werd in de tweede helft een stuk minder, maar de spanning werd opgevoerd toen Giakoumakis een kwartier voor het eindsignaal vanaf elf meter voor de gelijkmaker zorgde. In eerste instantie zag Jochem Kamphuis een handsbal van Derrick Köhn over het hoofd, maar na het bekijken van de videobeelden wees de arbiter alsnog naar de penaltystip. Diep in blessuretijd was de clubtopscorer opnieuw goud waard voor zijn ploeg. Giakoumakis werd op de rand van de zestien aangespeeld en sneed fraai naar binnen, waarna de Griekse spits Brondeel koelbloedig verschalkte: 2-1.