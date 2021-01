Ziyech laat zich zien bij bekerzege van Chelsea; blamage voor Leeds United

Chelsea en Manchester City hebben zich zondagmiddag moeiteloos geplaatst voor de volgende ronde van de FA Cup. Hakim Ziyech begon in de basis aan het duel met het in de League Two uitkomende Morecambe FC, en had met een assist en voorassist een belangrijk aandeel in de 4-0 overwinning. De ploeg van Josep Guardiola stond bij rust al op een 3-0 voorsprong tegen Birmingham City en dat was uiteindelijk ook de eindstand. Leeds United blameerde zich met een 3-0 nederlaag tegen Crawley Town, de nummer zes van de League Two.

Chelsea - Morecambe FC 4-0

Chelsea kreeg na iets meer dan een kwartier spelen al de gewenste voorsprong in handen. Callum Hudson-Odoi vond in de as van het veld Mason Mount, die van circa 25 meter direct uithaalde en doelman Mark Halstead verschalkte: 1-0. Dankzij de vroege openingstreffer konden de Londenaren het zich permitteren om wat gas terug te nemen in het restant van de eerste helft. Toch werd de tweede treffer nog voor het rustsignaal gevonden. Ziyech speelde een hoofdrol door de bal op kenmerkende wijze bij de tweede paal neer te leggen, waar Kai Havertz stond om de bal terug te koppen op Timo Werner. De Duitser mocht met zijn hoofd het laatste zetje geven, en maakte geen fout: 2-0.

Na rust besloot Chelsea de lijn uit de eerste helft door te trekken, want in de 49ste minuut breidde de club de voorsprong verder uit. Wederom was er een sleutelrol weggelegd voor Ziyech, die met een steekpass Hudson-Odoi het strafschopgebied instuurde. De linksbuiten nam de bal feilloos aan en schoot oog in oog met Halstead de 3-0 binnen. De Marokkaans international kwam even later ook zelf nog dicht bij een treffer, maar zijn schot van grote afstand ging rakelings over. Uiteindelijk werd de eindstand op het scorebord gezet door Havertz, die uit een voorzet van César Azpilicueta overtuigend binnenknikte: 4-0.

Manchester City - Birmingham City 3-0

Het leek er sterk op dat Josep Guardiola zijn ploeg op het hart gedrukt had niets aan het toeval over te laten, want Manchester City ging vanaf het eerste fluitsignaal nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Die aanvalslust werd al snel beloond, daar Bernardo Silva al na zeven speelminuten een afvallende bal snoeihard tegen de touwen volleerde: 1-0. Ook de 2-0 kwam op naam van Silva; ditmaal kon de Portugees de bal van dichtbij intikken na fraai combinatiespel van the Citizens.

Nog voor het rustsignaal vond de thuisploeg zelfs de derde treffer. Phil Foden werd aangespeeld op de rand van de zestien, waarna hij zijn tegenstander uitkapte en met een bekeken schot de rechterbenedenhoek vond: 3-0. In de tweede helft haalde de thuisploeg de voet van het gaspedaal, al werd er nog wel een doelpunt van Riyad Mahrez afgekeurd na inmenging van de videoscheidsrechter. Maikel Kieftenbeld was de enige Nederlander op het veld, maar de middenvelder van Birmingham City kon zich niet onderscheiden.

Crawley Town - Leeds United 3-0

Er leek voor Leeds United een eenvoudig duel op het programma te staan in de derde ronde van de FA Cup. Crawley Town, de nummer zes van de League Two, zette de nummer twaalf van de Premier League echter lelijk te kijk. Leeds-manager Marcelo Bielsa had de nodige wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself, maar hield wel vast aan Pascal Struijk. Nadat Rodrigo en Ezgjan Alioski nalieten om Leeds United in de eerste helft op voorsprong te brengen, glipte het duel na rust volledig uit de handen. Na vijftig minuten spelen opende Nick Tsaroulla de score, nadat hij de ruimte kreeg om uit te halen in het strafschopgebied.

Crawley Town slaagde er drie minuten later al in om de marge te verdubbelen. Ashley Nadesan tekende voor de 2-0 namens de thuisploeg. Het drama was voor Leeds United na zeventig minuten spelen compleet. Doelman Kiko Casilla slaagde er nog in om een schot van Nadesan te keren, maar was kansloos op de rebound van Jordan Tunnicliffe. Uiteindelijk stapte Leeds United zodoende met een 3-0 nederlaag van het veld in het Broadfield Stadium.