Heerenveen verlengt dramatische reeks na abominabele eerste helft

Zondag, 10 januari 2021 om 16:19 • Chris Meijer • Laatste update: 16:44

SC Heerenveen heeft zichzelf zondagmiddag een uitermate slechte dienst bewezen. De Friezen lijken door een 1-3 nederlaag tegen Fortuna Sittard de aansluiting met de subtop van de Eredivisie te verliezen en zijn inmiddels al acht wedstrijden op rij zonder overwinning. De Limburgers trokken het duel in het Abe Lenstra Stadion al in de eerste helft naar zich toe en stonden bij rust al op een 0-3 voorsprong. In de tweede helft deed Henk Veerman nog iets terug namens de thuisploeg, maar spannend werd het niet meer in Heerenveen.

De van het Amerikaanse FC Cincinnati gekomen Siem de Jong kreeg direct een basisplaats bij Heerenveen, waar trainer Johnny Jansen niet op de bank zat door een positieve coronatest. Sinds Sjors Ultee bij Fortuna definitief werd aangesteld als de opvolger van de ontslagen Kevin Hofland, pakten de Limburgers in december tien punten uit vier wedstrijden. Na een verrassende eerste helft had het er alle schijn van dat Fortuna deze ijzersterke reeks ook in 2021 zou doortrekken.

Fortuna overleefde een beginfase waarin Heerenveen via De Jong en Henk Veerman misschien de beste kansen had en kwam na twintig minuten spelen op voorsprong. Na een combinatie in het centrum werd Ben Rienstra in de gelegenheid gesteld om tegen zijn oude club de openingstreffer op het scorebord te zetten. Slechts vier minuten later was het andermaal raak voor de bezoekers. George Cox stoomde op aan de linkerkant van het veld en zag zijn voorzet aanvankelijk voorlangs gaan. Emil Hansson pikte het leer op en bracht deze terug in de doelmond, waar Cox naartoe was bewogen en volledig vrij stond om de 0-2 binnen te koppen.

Acht minuten voor rust tilde Fortuna de marge nog naar drie. Zian Flemming kreeg na defensief geklungel de bal in bezit op de rand van het strafschopgebied. Heerenveen-doelman Erwin Mulder bleef ver voor zijn doel staan, waardoor Flemming de bal achter hem in de linkerbovenhoek kon plaatsen. Al vroeg in de tweede helft ontsnapte Heerenveen vervolgens aan een grotere achterstand. Andermaal bood de thuisploeg met geklungel een grote kans aan Fortuna, maar het schot van Lisandro Semedo raakte de paal.

Na de grote kans voor Semedo vond Heerenveen langzaam maar zeker steeds beter de weg naar voren. Rodney Kongolo schoot in kansrijke positie nog hoog over, alvorens Henk Veerman met nog een minuut of twintig te gaan de spanning enigszins terugbracht in de wedstrijd. Heerenveen slaagde er in de slotfase echter niet om nog dichterbij te komen, aangezien de Friezen los van een ongevaarlijke vrije trap van Joey Veerman weinig meer wisten te creëren. Door de zege stijgt Fortuna nu naar de twaalfde plaats in de Eredivisie.