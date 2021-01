Overmars geeft toe: ‘Het is aannemelijk dat we Haller dan niet hadden gehaald’

Zondag, 10 januari 2021 om 16:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:23

Marc Overmars heeft in de aanloop naar het duel tussen Ajax en PSV toelichting gegeven over de aankoop van Sébastien Haller. De directeur voetbalzaken van Ajax geeft bij ESPN toe dat de spits mede is gehaald door de ontwikkelingen en de potentiële ontwikkelingen rondom andere spelers van Ajax. Hij sluit niet uit dat er nog spelers gaan vertrekken en vindt het belangrijk om met de komst van Haller te voorkomen dat Ajax aan het eind van de maand met 'lege handen' staat.

"Jullie collega’s zeggen soms dat het een paniekaankoop is, maar jullie weten niet wat er de komende maand nog gaat gebeuren". vertelt Overmars over de komst van Haller, die tegen PSV op de bank begint. "Wat gebeurt er in onze selectie, de komende weken? Er kan best iets gebeuren waardoor het goed is dat je er nu op hebt geanticipeerd." Overmars geeft toe dat die uitspraak ietwat cryptisch klinkt. "Dat is het ook. In de transfermarkt weet je niet wat er gebeurt. Je moet zorgen dat je op 31 januari niet met lege handen staat. Dat moet je een beetje voor zijn. Ik ben heel benieuwd wat er de komende weken nog gebeurt, los van blessures.".

Overmars geeft toe dat Haller mede is gehaald doordat Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré momenteel geblesseerd zijn en Brian Brobbey zijn aflopende contract nog niet heeft verlengd. Hij noemt de kans 'aannemelijk' dat Haller niet gehaald zou zijn als die ontwikkelingen anders waren. “Ik zeg niet dat Traoré en Brobbey weg zouden kunnen gaan, maar er kan van alles gebeuren", voegt hij eraan toe. "We hebben zeker nog geen afscheid van Brobbey genomen. Ik hoop absoluut dat hij bijtekent, omdat hij alles heeft om hier te slagen. Wij kennen hem. Hij ziet hier al tien jaar. Het is een goede toekomstmatch. En hij is pas achttien."

Overmars, die en passant toegeeft ook te hebben gezocht naar versterking voor de achterste linie en de kans klein acht dat er nog een verdediger komt, denkt niet dat hij een onverantwoord risico neemt door 22,5 miljoen euro te betalen voor Haller. "Ik doe dit werk al vijftien jaar, inclusief mijn tijd bij Go Ahead Eagles, en ik denk dat ik wel een beetje weet wat verantwoord is. Deze transfer dekken we eigenlijk af met de verkoop van Sergiño Dest." Van de Raad van Commissarissen kreeg hij uiteindelijk steun voor de recordaankoop. "De RvC staat er goed in, maar heeft natuurlijk wel wat vragen. We hebben dit binnen een paar dagen voor elkaar gekregen. Maar ze stonden er wel achter."