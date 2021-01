PSV mist Mario Götze en heet aanvaller welkom na zes duels afwezigheid

Zondag, 10 januari 2021 om 15:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:41

De opstelling van PSV voor de kraker tegen Ajax is bekend. Mario Götze begint vanwege lichte klachten op de bank. Eran Zahavi maakt zijn rentree in het basisteam nadat hij de afgelopen zes officiële wedstrijden miste door blessureleed. Het duel tussen Ajax en PSV begint zondagmiddag om 16:45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Bij PSV stond voorafgaand aan de wedstrijd een vraagteken achter de naam van Götze. De middenvelder kampt met licht blessureleed en werkte deze week een individueel trainingsprogramma af op De Herdgang. Hij blijkt niet fit genoeg om in de basis te beginnen, maar verder kon Schmidt beschikken over een vrijwel fitte selectie. Zelfs Marco van Ginkel, die ruim tweeënhalfjaar niet meer tot een wedstrijdselectie behoorde, is meegereisd. Ook Érick Gutiérrez maakt na een lange afwezigheid deel uit van de selectie.

Zahavi start samen met Donyell Malen in de punt van de aanval. Pablo Rosario heeft een basisplek op het middenveld, nadat hij de laatste wedstrijd van 2020 tegen VVV-Venlo miste door een schorsing. Hij vormt met Ibrahim Sangaré een blok op het middenveld, waar Cody Gakpo en Mohamed Ihattaren voor staan opgesteld. Zondagmiddag staat de koppositie op het spel in Amsterdam, want Ajax heeft slecht een punt voorsprong op PSV.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré; Gakpo, Ihattaren; Malen, Zahavi