Jörgensen weet hoe hij Pratto uit basis kan houden: ‘Die zal dan spelen’

Zondag, 10 januari 2021 om 14:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:16

Nicolai Jörgensen moest zondag tegen Sparta Rotterdam (0-2) zijn plek in de spitspositie van Feyenoord afstaan aan winteraankoop Lucas Pratto. De Argentijnse aanwinst scoorde niet, in tegenstelling tot de spits uit Denemarken. Ver in blessuretijd tekende Jörgensen voor de bevrijdende tweede treffer en de invaller kan na afloop rekenen op lovende woorden van aanvoerder Steven Berghuis en trainer Dick Advocaat.

Berghuis is blij dat de ingevallen Jörgensen zijn doelpunt meepikte op Het Kasteel. "Vooral ook voor het team dat hij belangrijk is. Als je in de laatste 20, 30 minuten nog een spits kan brengen met zulke kwaliteiten weet je dat je een goede selectie hebt", zo verklaart de vleugelaanvaller in gesprek met ESPN. "Het is leuk voor hem en goed voor ons." Berghuis is daarnaast complimenteus over de slimmigheidjes en loopacties van de ervaren Pratto. "Als mensen de bal vrij hebben liggen, weet je dat hij in beweging is. Zo scoorde hij bijna de 0-2. Hij loert heel erg achter de verdediging."

Ook Advocaat deelt een ruime voldoende uit aan de trefzekere Jörgensen. "Het is voor hem een geweldig gevoel. Een uitstekende pass van Mark Diemers tussendoor en een steekpassje van Stevie (Berghuis, red.) erlangs. Hij schiet hem dan heel goed in", aldus de tevreden Feyenoord-coach. "Het is voor hem heel prettig en voor het elftal natuurlijk ook." Advocaat brengt ook een minpunt naar voren van de ontmoeting met Sparta. "We hebben niet veel mogelijkheden gehad, maar wel genoeg om het al eerder te beslissen."

Jörgensen is dolgelukkig met zijn doelpunt in de 94ste minuut. "Ik had het ook echt nodig. Het was belangrijk", aldus de Deense doelpuntenmaker, die geen slecht gevoel heeft overgehouden aan het tussentijds aantrekken van concurrent Pratto. "Het is goed als er concurrentie is. Hij heeft het vandaag goed gedaan. Hij had een beetje pech dat hij de paal raakte, maar hij is erg sterk. Als het goed is voor het team, vind ik het goed. Ik ben blij dat ik in mocht vallen en mijn werk kon doen. Degene die dat het beste doet, zal spelen. Zo gaat dat in voetbal. Ik moet het beter doen dan ik afgelopen half jaar gedaan heb", zo besluit de Feyenoord-spits