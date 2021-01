‘Sepp van den Berg mag Liverpool tijdelijk verlaten; interesse uit vier landen’

Zondag, 10 januari 2021 om 14:44 • Chris Meijer

Sepp van den Berg staat op het punt om Liverpool tijdelijk te verlaten. Goal weet te melden dat the Reds toestemming hebben gegeven voor een verhuurperiode van de negentienjarige centrumverdediger. Liverpool zou zelfs reeds met drie niet nader genoemde clubs uit Zwitserland, België en Duitsland hebben gesproken over Van den Berg, terwijl er ook belangstelling vanuit Engeland bestaat.

Liverpool haalde Van den Berg in de zomer van 2019 voor bijna twee miljoen euro weg bij PEC Zwolle. Vorig seizoen kwam de verdediger tot vier optredens in de hoofdmacht van de regerend kampioen van Engeland, in de EFL Cup en de FA Cup. In deze jaargang speelde Van den Berg voorlopig nog niet in het eerste elftal en moet hij het voorlopig stellen met optredens in de Onder-23, ondanks dat manager Jürgen Klopp door blessures bij Virgil van Dijk en Joe Gomez krap zit in de centrumverdedigers.

Billy Koumetio, Rhys Williams en Nathaniel Phillips maakten in de eerste seizoenshelft wel speelminuten in de hoofdmacht, waardoor Liverpool nu niet onwelwillend staat tegenover een tijdelijk vertrek van Van de Berg. De jeugdinternational mag elders speelminuten gaan maken en Liverpool zou reeds in gesprek zijn met clubs uit de Zwitserse Super League, de Duitse 2.Bundesliga en de Belgische Jupiler Pro League. Er zouden eveneens verschillende Engelse clubs in de markt zijn voor Van den Berg.

Een van die clubs is volgens Goal Blackburn Rovers, de huidige nummer elf van de Championship. Er wordt op korte termijn een besluit over de toekomst van Van den Berg verwacht, maar Liverpool wil er in ieder geval voor zorgen dat hij ergens wekelijks aan spelen gaat toekomen. Bij Liverpool is men ervan overtuigd dat de verdediger enkele key areas in zijn spel zal ontwikkelen, als hij op regelmatige basis speelminuten gaat maken in een eerste elftal.