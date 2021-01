Inter loopt wederom averij op in titelrace ondanks wereldgoal Hakimi

Zondag, 10 januari 2021 om 14:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:33

Titelkandidaat Internazionale heeft wederom dure punten laten liggen in de strijd om de landstitel in de Serie A. Vier dagen na de smadelijke 2-1 nederlaag tegen Sampdoria kwam het elftal van trainer Antonio Conte op bezoek bij AS Roma niet verder dan een 2-2 gelijkspel. De 1-2 van Achraf Hakimi was van grote schoonheid, maar uiteindelijk niet voldoende voor de winst. Stefan de Vrij deed negentig minuten mee bij Inter, dat nu 37 punten heeft verzameld uit 17 competitieduels en daarmee als nummer twee drie punten achter staat op koploper AC Milan (40 punten).

Inter kende een veelbelovende start in het lege Stadio Olimpico. In het eerste kwartier moest Roma-doelman Pau López tot tweemaal toe optreden. Een kopbal van Romelu Lukaku werd over de lat getikt, terwijl een knal van Lautaro Martínez vanuit een moeilijke hoek vakkundig uit het doel werd gehouden door de Spaanse sluitpost. In de zeventiende minuut was het aan de andere kant wél raak. De thuisploeg profiteerde optimaal van balverlies van Inter. Op de rand van het strafschopgebied kwam de bal in bezit van Lorenzo Pellegrini, die de bal vervolgens in de hoek plaatste met een fraaie schuiver. Er waren protesten van Inter over een vermeende overtreding van Nicolò Barella, maar de openingstreffer van AS Roma bleef gewoon staan.

De gasten uit Milaan gingen op de jacht naar de gelijkmaker en via Arturo Vidal slaagde men bijna in die missie. Het gekrulde schot van de middenvelder, na goed voorbereidend werk van Achraf Hakimi, vloog echter naast het doel van López. Kort na rust zag Lukaku een kopbal langs het doel verdwijnen. Korte tijd later werd Martínez in kansrijke positie gestuit door López. De aanvalsdrift van Inter werd in de 56ste minuut alsnog beloond. Een afgemeten hoekschop kwam terecht op het hoofd van Milan Skriniar en diens harde kopbal zorgde voor de verdiende gelijkmaker: 1-1.

Inter rook bloed na de treffer van Skriniar en zeven minuten later stond de 1-2 voor de bezoekers op het scorebord. De mee opgekomen Hakimi kreeg de bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied en legde de bal vervolgens klaar voor zijn linkerbeen. Wat volgde was een schitterende knal in de linkerbovenhoek. López was volstrekt kansloos op de fabelachtige knal van de rechtsback van Inter. Met nog vier minuten op de klok kwam AS Roma langszij dankzij Gianluca Mancini, die enigszins gelukkig met de schouder wist te scoren vanuit een hoekschop. AS Roma bezet de derde plaats, met 34 punten uit 17 duels.